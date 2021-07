Signa Finanzas convenio con 12 municipios para cobro de multas federales no fiscales

La Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo estableció convenios de colaboración administrativa en materia fiscal con 12 municipios de la entidad, que obligan a las demarcaciones a cobrar las multas federales no fiscales a los infractores radicados en sus jurisdicciones.

Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Cuautepec, Huasca, Mineral del Monte, Pachuca, San Agustín Metzquititlán, Tepeji del Río, Tlahuelilpan, Tulancingo, Villa de Tezontepec y Zimapán, son los municipios con los que la dependencia estatal firmó los convenios, mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial del estado.

Los documentos señalan que a través de la dirección general de Recaudación adscrita a la subsecretaría de Ingresos, la Secretaría de Finanzas concentrará, registrará y turnará a los municipios las multas administrativas federales no fiscales a infractores, personas físicas o morales, domiciliados dentro de su circunscripción territorial.

Mientras que los municipios se obligan a efectuar el cobro de las multas administrativas federales no fiscales a los infractores, ya sea de manera voluntaria o coactivamente, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

90 % DE LO RECAUDADO AL MUNICIPIO

De acuerdo con los convenios, por las actividades que realicen, a los municipios les corresponderá como incentivo 90 por ciento de lo recaudado por el cobro de las multas federales no fiscales.

Posterior a la recaudación los municipios rendirán a la Secretaría de Finanzas cuenta de lo cobrado en su circunscripción territorial, proveniente de las multas administrativas federales no fiscales administradas y cobradas, con un plazo de hasta cinco días hábiles antes de terminar el mes corriente.

Los documentos señalan que una vez realizado el desembolso a través del Formato para el pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, estatales y municipales (F-7), este se integrará junto con los recibos oficiales de ingresos que haya expedido el municipio, y desglosarán diez por ciento, de lo cual corresponderá ocho por ciento de lo recaudado al estado y dos por ciento a la federación.

Los acuerdos entraron en vigor el 3 de julio y tendrán vigencia hasta el 4 de septiembre de 2024, fecha en que finaliza la administración municipal. Los documentos fueron signados por los ediles de cada municipio y por la secretaria de Finanzas Jessica Blancas Hidalgo.

Dichas multas son impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales; sin embargo, el cobro está a cargo de los estados y sus municipios, a fin de incrementar los ingresos municipales. Las sanciones no tienen un fin específico, no son participables con terceros y tampoco generan recargos.