Sin abasto de medicinas e insumos para análisis clínicos en Insabi, acusan usuarios

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue creado por el gobierno federal para remplazar al Seguro Popular a inicio de 2020; sin embargo, usuarios han acusado deficiencias como la escasez de medicamentos y falta de materiales para análisis clínicos.

De acuerdo con testimonios recabados por AM Hidalgo, en las instalaciones del centro de salud Dr. Jesús del Rosal, en Pachuca, que funge como punto del Insabi, es frecuente la falta de medicamentos, lo que deriva en gastos considerables para familias hidalguenses beneficiarias.

Tenía Seguro Popular y mi renovación terminaba en 2024, cuando lo eliminaron no nos dijeron nada, ni un mensaje ni llamada ni nada, hasta que vine al centro de salud y me dijeron que tenía que hacer un registro por internet, pero si no voy a preguntar no se tomaban la molestia de avisarnos algo", declaró una usuaria del Insabi.

FALTA DE MEDICAMENTOS

Personas entrevistadas aseguraron que cada vez es más seria la falta de medicamentos, incluso aquellos que son básicos para algunos padecimientos y la fecha para reabastecer es una incógnita.

Voy saliendo de consulta, hoy no hubo tanta fila como otros días que tengo que esperar para sacar ficha y después pasar, pero lo que me molestó es que soy diabética y con el Seguro Popular nunca me faltaban medicamentos, ahora me dicen que no hay metformina y ese es básico, lo tuve que comprar junto con otros y es un gasto grande", señaló un asistente al centro de salud Jesús del Rosal.

Cabe señalar que algunos medicamentos son otorgados en el centro de salud, pero para otros las personas son consignadas a instancias estatales como el DIF Hidalgo, donde reciben apoyos económicos con la finalidad de comprar de medicinas especiales.

ANÁLISIS CLÍNICOS

Otra problemática existente es la falta de materiales para análisis clínicos, ya que usuarios, también reportaron que ante la falta de insumos se ven obligados a acudir a laboratorios privados para realizarse exámenes que deberían ser gratuitos en el Insabi.

Vine para realizarme unos estudios que me pidieron en mi trabajo, pero para el examen de orina me dicen que me vaya a un (laboratorio) privado porque no tienen los aparatos para analizar las muestras", declaró un hombre proveniente de la colonia Centro de Pachuca.

LARGAS FILAS

Antes de encontrarse con la falta de medicamentos e insumos para análisis, el paciente debe esperar su turno con tal de obtener ficha, después, aguardar otro momento e ingresar y, de ser requerido, sacar ficha de estudios clínicos, lo que se convierte en un proceso largo y tedioso.