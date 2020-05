Sin empleo, más de 200 payasos por crisis sanitaria

El gremio de payasos se encuentra en crisis alimentaria, lamentó Javier Sánchez, Payaso Barrilito. Son más de 200 hombres y mujeres, cabeza de familia, quienes se quedaron sin trabajo desde el 20 de marzo y, aunque muchos tomaron las calles para ganar algunas monedas mientras cambia el semáforo, no es suficiente para solventar los gastos, dijo este artista callejero.

Explicó que la agrupación Payatoon entregará apoyos alimentarios para los más necesitados, para ello realizaron un censo que les permitiera detectar los casos más graves de pobreza.

En entrevista, mientras entregaba donativos a payasos en el semáforo de la Excama de Piedra, en Toluca, Javier relató que dejó de percibir ingresos desde el mes de marzo, cuando fueron cerrados los espacios públicos en el Valle de Toluca, dijo que ha podido salir adelante con la ayuda de sus suegros y padres, pues así ha podido sostener a sus hijos y esposa.

“Son cerca de 50 los payasos que no tienen a nadie y que por ejemplo el caso de una compañera es grave, ella tiene bebés y padece epilepsia, no tiene dinero para comprar su medicamento y tampoco para comer. Los niños no esperan, necesitan pañales, leche, agua, comida y son los casos en los que nos estamos enfocando”, resaltó.