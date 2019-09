Sin título de propiedad 9 de cada 10 concesionarios de transporte público

Nueve de cada diez concesionarios del transporte público en Hidalgo carecen de título que los acredite como propietarios por falta de algún documento en su expediente, informó José Luis Guevara Muñoz, secretario de Movilidad y Transporte.

A unos días de que se dé a conocer el programa de regularización de las concesiones para transportistas, el funcionario indicó que en la entidad hay al menos 20 mil de estas, de las cuales, 90 por ciento carecen del título correspondiente.

Es increíble que una inmensa mayoría de los concesionarios no tengan su título. Si bien tienen concesionado el servicio, no poseen el documento como tal. La constante es que no están bien integrados sus expedientes", aclaró.