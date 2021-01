“Solo tiene insultos”, responde Loret de Mola a AMLO tras reto lanzado en la mañanera

Al señalar que lleva décadas sin tener una tarjeta de crédito y que su esposa cobra su sueldo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a referir al periodista Carlos Loret de Mola, quien en días pasados documentó para Latinus que la zona donde se ubica la quinta del jefe del Ejecutivo, denominada "La Chingada", se verá beneficiada con un plan de mejoramiento urbano de millones de pesos.

En su conferencia mañanera de este jueves, López Obrador calificó al columnista de EL UNIVERSAL como “muy deshonesto”.

“Decía que el Tren Maya se estaba haciendo para que la casa que tengo, y que por cierto ya no es mía, es de mis hijos, que son 12 mil metros cuadrados, una casa que me heredaron mis padres (...) Este periodista, Loret de Mola, dice que todo lo que se está haciendo en el sureste o el Tren Maya es por que yo quiero que suba de valor mi propiedad, que me beneficio con la plusvalía.