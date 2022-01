¿Tardía o a tiempo? Docentes opinan sobre vacuna de refuerzo contra COVID

Divide opiniones la vacunación de trabajadores de la educación, pues mientras algunos piensan que el refuerzo contra COVID-19 llegó a tiempo, algunos otros consideran que las autoridades tardaron para realizar dicha acción, luego que transcurrieron ocho meses desde su primera inmunización.

Este martes comenzó la jornada de vacunación de refuerzo contra COVID-19 para personal educativo de la entidad. En recorrido realizado por AM Hidalgo por el módulo implementado en el Poliforum Carlos Martínez Balmori de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), docentes y administrativos expresaron su opinión sobre estas acciones.

Cabe mencionar que el magisterio recibió su vacuna durante mayo de 2021. En aquella ocasión el biológico usado fue CanSino, mientras que para este refuerzo, ocho meses después, les aplican dosis de Moderna.

“Me parece que se tardaron en aplicarnos el refuerzo, la primera (vacuna) fue en mayo, de CanSino y la protección ofrecida no fue la suficiente. Si bien yo no he tenido problemas de COVID-19, otros colegas sí, entonces siento que se pudo aplicar el refuerzo antes”, fue la opinión de la profesora Ana María Herrera de la licenciatura en Química de la UAEH.