Transmite SEP clases con contenidos distintos a los oficiales

“¿Qué tiene que ver la coma con el punto?”, le preguntó Marley Atziri a su mamá Luz Adriana el lunes, en su primera clase de Matemáticas del primer grado de secundaria. La duda, en lugar de resolverla, se la dejó la producción de televisión incluida en el programa Aprende en Casa II, con el cual la SEP arrancó el ciclo escolar 2020-2021.

El problema llegó porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) transmitió por televisión y YouTube un programa en el cual los conductores, con acento extranjero, intentaban explicarles a los niños cómo resolver multiplicaciones de números enteros por decimales. El problema fue que en lugar de separar los decimales con puntos, como se usa en México, lo hicieron con la palabra “coma” o “con”, términos que se emplean en otros países.

“Fue confuso porque me explicaron de una manera que no entendí. A mí me enseñaron a hacer la multiplicación de manera vertical con el punto: multiplicábamos los números como si no hubiera punto y ya después yo contaba de atrás para adelante para ponerlo”, explicó Atziri.