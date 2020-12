VIDEO. Descubre que intentaron estafar a su mamá, les reclama y lo golpean

CDMX.- Un hombre descubrió que una pareja intentó robarle a su madre fingiendo ser empleados del banco al que acudió, al reclamarles, se portaron agresivos, incluso la mujer lo negó todo y lo golpeó.

Al parecer, se trata de una pareja que permanece en el área de cajeros en bancos de la Ciudad de México, y cuando se pueden se acercan a cuentahabientes, principalmente abuelitos o mujeres, a los que les dicen que son empleados del banco para robarles.

Pero no contaban con que un hombre descubrió su intención y los confrontó. Al preguntarle a la mujer por qué le dijo a su madre que trabajaba ahí, ella lo negó y comenzó a ponerse agresiva.

Pero ella no tardó en ponerse furiosa y negó que le haya dicho eso a su mamá, y le aclaró que sí trabaja en un banco, pero de Banamex.

Yo no le dije a tu mamá, yo le dije que trabajo en una sucursal que era Banamex, a mi no me estes grabando, yo tengo mi tarjeta, yo nunca le dije eso, a mi no me estes grabando que también te puedo grabar… estoy hasta embarazada”, le respondió de manera violenta.