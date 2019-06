Música en la era digital

Ya he mencionado con anterioridad cómo se ha transformado la industria musical en los últimos años, cómo las nuevas tecnologías y redes sociales han traído cambios vertiginosos en la producción musical y sobre todo en los hábitos de consumo del público. Sin embargo, en esta ocasión quiero aprovechar este espacio para ahondar al respecto y darte algunos datos más específicos referentes a la forma en que adquirimos música hoy en día y como esto repercute en los procesos de producción y las ganancias de los artistas.



Respondiendo a la forma distinta en la que en la actualidad el público reacciona ante los distintos medios, la industria de la música, en conjunto con los sectores de electrónica, telecomunicaciones y las empresas de software, están aprovechando las características que ofrecen las nuevas tecnologías digitales para establecer nuevos mercados musicales digitales a escala global; sin mencionar los grandes beneficios que esto ofrece, como los costos de almacenamiento, distribución y comercialización considerablemente más bajos, y la posibilidad de una cobertura de mayor extensión geográfica en mucho menos tiempo.



En este contexto, las grandes compañías discográficas, comienzan a digitalizar sus productos musicales y los distribuyen a través de estas nuevas “redes-mercado”. Pero ¿Cómo funciona este nuevo mercado?, ¿Cómo generan ganancias los artistas en la actualidad? Sobre todo si consideramos que la venta de discos físicos se ha desplomado en el mercado en los años recientes.



La respuesta a estas incógnitas es sencilla. Con la revolución digital, las nuevas generaciones pasaron por las descargas digitales para luego establecer su principal método de consumo musical en el ‘streaming’, sin necesidad de utilizar espacio en tu memoria y con la ventaja de tener acceso a tu música en cualquier parte y dispositivo siempre y cuando puedas conectarte a internet.



Para este fin, ha surgido una gran variedad de plataformas que ofrecen música a sus usuarios para escuchar y compartir, implementando algoritmos de búsqueda cada vez más eficientes, que te facilitan encontrar exactamente lo que buscas, que predicen lo que quieres y que además, después de estudiar tus preferencias, te ofrecen nuevos temas y artistas que muy probablemente te gusten también; Por si fuera poco, muchas de estas plataformas te dan la oportunidad de organizar tus canciones en playlist personales, guardarlas en modo ‘off line’ para poder tener acceso a ellas sin necesidad de estar conectado, e incluso, generan automáticamente playlists personalizadas basadas en tu actividad. El precio por estos servicios, cuando lo hay, es infinitamente más bajo si se compara con lo que se solía pagar por discos completos para escuchar solo dos o tres canciones.



Tenemos Deezer, iTunes, AppleMusic, Google Play Music y SoundCloud, por mencionar algunas, pero sin duda, dos de las plataformas más populares en ese sentido son YouTube y Spotify. Esta última ha cobrado mucha fuerza recientemente, registrando para abril de este año más de 217 millones de usuarios activos, de los cuales 100 millones son de pago.



Ahora hablemos de las ganancias para los artistas. En 2013, la principal fuente de ingresos para los músicos era la venta de álbumes, cuyas ganancias a nivel mundial se repartían en 51% por las ventas físicas, 39% las digitales, 9% derechos de reproducción en medios, comerciales e internet y 1% otros rubros, aunque en Estados Unidos, en ese año las ventas digitales ya representaban 60% de ventas digitales contra solo un 30% por ventas físicas. Sin embargo, para 2017 los ingresos mundiales de las disqueras por ‘streaming’ representaron ya 58% de los ingresos totales por ventas, y esto sigue aumentando exponencialmente cada año.



Hablando específicamente de Spotify, las ganancias se reparten en una proporción de 70/30 a favor del artista o la disquera, otorgando en promedio $0.001128 dólares por play, que se contabiliza después de los 30 segundos de reproducción. Esto significa que un artista promedio requiere aproximadamente 887 plays para recibir un dólar.



Como puedes apreciar, la venta de discos ya no representa la principal fuente de ingresos para un artista, así que se han enfocado en otras actividades para seguir generando ganancias, de las cuales, la más redituable son las giras internacionales. En ese sentido, las giras más rentables de 2017, solo por entradas vendidas, fueron Bruno Mars, generando $5,001,352.88 dólares de media recaudados por ciudad, seguido por U2 con $3,601,526.96 dólares por ciudad y luego Justin Timberlake con $2,986,662.32 dólares por ciudad. En 2018, Taylor Swift rompió el récord de la gira más rentable de la década, hasta ahora, cuando su Reputation Tour, compuesto por 53 conciertos (40 en Estados Unidos, 6 en Europa, 5 en Oceanía y 2 en Asia), recaudó $345.7 millones de dólares, $40.5 millones más que lo que ganó Madonna en 2012 con los 88 conciertos del MDNA Tour, quien ostentaba dicho récord anteriormente. Hasta hoy, el título de la gira con mayores ingresos de la historia es para el 360º Tour de la banda irlandesa U2, con $784,027,536 dórales recaudados.



Finalmente, otros ingresos de los artistas musicales, con datos de 2013, radican en actividades como la venta de ‘merchandising’ (playeras, posters, etc.) generando aproximadamente hasta $225 mil dólares por concierto; marcas de ropa y accesorios, con hasta $750 millones de dólares anuales; perfumes por hasta $5 millones de dólares al día ($1.3 mil millones anuales); y apariciones en medios como radio, televisión y medios digitales, generando más de $18 millones de dólares al año. Cabe resaltar que en los últimos años, las bandas de rock han incursionado en el mercado de las bebidas etílicas, como el caso de Metallica, que en 2018 lanzó su propio whiskey llamado Blackened American Whiskey; AC/DC que cuenta con sus propios cerveza y vino; Queen que lanzó al mercado su propio vodka llamado 'Killer Queen' en homenaje a Freddie Mercury; o Slipknot que anunció el lanzamiento de No. 9 Iowa Whiskey, su propia marca de bebida alcohólica, disponible en algunas tiendas y conciertos de la banda a partir del próximo 10 de agosto.



