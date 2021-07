Rumbo al Oro

Qué tal mis queridos lectores, bienvenidos a un número más de esta su columna de confianza. En esta ocasión me sacrifiqué por el equipo y madrugué para ver el primer juego de la selección olímpica nacional frente al combinado de Francia; la cosa es que no iba con muchas expectativas, pero menuda sorpresa la que me llevé con el avanzar del partido.

El marcador ya todos lo conocemos, el Tri superó con un contundente 4-1 a su similar galo con goles de Vega, Córdova, Antuna y el “mudo” Aguirre. Pese a que la desbandada de anotaciones vino en el segundo tiempo, la primera parte no quedó a deber, y durante todo el partido se vivió un ritmo vertiginoso para ambos lados y una constante llegada a las áreas.

Queda claro que la mayor fortaleza de los dirigidos por Jaime Lozano es el pase al espacio, teniendo a especialistas como Charly Rodríguez, Córdova y Lainez colaborando para que Alexis Vega, Henry Martin y Córdova generaran ocasiones a través de la segunda jugada, ya sea reteniendo el balón en función de poste o apareciendo en el hueco que dejaba la saga rival.

Parece que los refuerzos mayores de edad cayeron bien al grupo; Ochoa hizo el habitual par de atajadas complicadas que mantuvieron la ventaja, Romo fungió como una especie de Edson Álvarez al meterse como tercer central para sacar la bola desde propia área y como pivote mientras los aztecas elaboraban el juego en fase ofensiva aportando esa solidez y confianza para que los interiores se desprendieran al ataque. Por último y quizá el que menos brillo tuvo fue Henry Martin, el delantero de las águilas del América se quedó con las ganas de anotar en su primer juego de la justa olímpica, pero aportó significativamente al fijar a los centrales, jugar de poste y darles juego a las bandas.

Por último, destacar el señor partidazo que se mandó Diego Lainez, el zurdo del Betis destrozó la banda derecha de los franceses, coló en repetidas ocasiones el balón al área, se cansó de driblar y con ambas piernas (cosa que no habíamos visto en él) se dedicó a mandar centros con alto grado de peligrosidad. Un recital y sin duda, después de “Chuky” Lozano, el jugador de futbol más diferencial de todo el país.

Aunque es muy temprano para subirnos al camión del podio, pero este combinado tiene las virtudes suficientes para pensar que pueden emular lo echo en Londres 2012.

Pd. ¡Qué alguien le enseñe a tirar centros a Jorge Sánchez!

¿Ustedes qué opinan? ¿Es un triunfo conseguir medalla o es una obligación ir por el Oro olímpico?

¡Hasta la próxima!

