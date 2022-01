Alejandro Efraín, soberbio y chabacano

El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera se desgastó ya como interlocutor del tema COVID entre la administración estatal que encabeza el gobernador, Omar Fayad Meneses y la de por sí reacia población.

Sus dichos, tan elaborados como contradictorios, carecen en consecuencia de toda contundencia, podrían sintetizarse en un “ni sí ni no, sino todo lo contrario” y sus llamados a la prudencia parecen más bien un aliento a contagiarse.

Más preocupado por la retórica, su soberbia le ha impedido ver que la elaboración de sus mensajes no permea entre la sociedad, que en su afán de no ser alarmista la población interpreta sus dichos como desestimación al peligro.

Su función semanal, la cual desde hace muchos meses incluye invitados, es larga, redundante, pero sobre todo distante, utiliza mucho el término “se espera”, cuando eso viene de “esperanza”, lo que se traduce como anhelo o deseo.

En ese sentido, debería referirse como se pronostica, se prevé, incluso se teme, a menos que en verdad este funcionario desee que existan todavía más contagios de Ómicron, puesto que promueve muchas camas para eso.

No entiende que decirlo de esa manera es invitar a una población necia a seguir la cadena de contagios. Sí, no se debe ser alarmista, pero tampoco chabacano, se trata de ser responsable, no de emular al figurín Hugo López-Gatell.

Esta cuarta ola de COVID, en su variante Ómicron, muy celebrada por el gobierno federal y por el secretario hidalguense genera ausentismo laboral, lo que redunda en pérdidas de productividad, así que no debería ya normalizarla.

Finalmente, como todo crack, se corona al cuestionar si todo este desastre es una responsabilidad de la sociedad y la respuesta es sí, todos los integrantes fallamos, pero si desde el púlpito mandan mensajes confusos, pues así estamos.

Un momento, falta el inexplicable apartado político, puesto que raudo y veloz clausuró el salón donde Carolina Viggiano se registró como precandidata, pero no hubo problema con el tercer informe de Julio Menchaca como senador.

¿Dirá que lo del morenista fue al aire libre?, también la fiesta del Señor de Zelontla en Mineral del Monte, organizada por el alcalde represor Alejandro Sierra Tello, a lo que Herrera emitió un tímido “habrá que hablar con el alcalde”.

Ya de su acusación a los medios de comunicación por alarmistas, pues mejor que no se defienda: dice que desde luego que Jacala se va a saturar, pues solo tiene una cama, que otro municipio cinco y así va, una tras otra.

“TODOS NOS VAMOS A CONTAGIAR”

Alejandro Efraín Benítez Herrera asumió el cargo en 2020, en plena entrada de la pandemia de COVID hace casi dos años. Aseguró que era la enfermedad de los ignorantes y que era mucho más inofensiva que la influenza A-H1N1. De ahí en fuera va y viene en pasajes bíblicos, está obsesionado con el Caballo de Troya y ahora refuerza la equivocada idiosincrasia mexicana, aquella que asegura “de algo nos tenemos que morir”, pues dice muy seguro que “todos nos vamos a contagiar” y ojalá su pronóstico sea fallido, ojalá no todos nos contagiemos, ojalá no haya más decesos o secuelas por el virus, ojalá que aunque falta poco, lo removieran.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

