Alguna ves te has preguntado: ¿Qué color me va?

Para iniciar, me gustaría recalcar la importancia que tiene el color aplicado a la persona, ya que este elemento suena muy sencillo pero juega un papel muy relevante debido a que será el encargado de hacernos sentir bien, de lucir sanos, de esconder aquellas imperfecciones y lograr una armonía con nuestros colores naturales, además será el aliado para generar efectos visuales ¿a qué me refiero con efectos visuales?

¿Cuántas veces hemos escuchado que el color negro adelgaza? Me atrevo a decir que ¡infinitas! y les voy aclarar algo, el color negro NO adelgaza, así como los colores claros NO engordan, lo que si es una realidad es que cuando nos vestimos de manera monocromática es decir: de un solo color, estamos generando un efecto de una línea recta, y será más favorecedor si es un color oscuro (debido que visualmente contraen; por el contrario, los colores claros expanden).

En esta ocasión nos vamos a centrar en cómo identificar los colores que mejor nos van y para entenderlo mejor, es relevante saber que el color aplicado a la persona se llama: “Cromometría”. Este estudio será el encargado de ayudarnos para identificar qué paleta de colores es la ideal para cada uno de nosotros de acuerdo a tres características básicas: nuestro color de ojos, el color de cabello y nuestra tonalidad de piel.

Así como las estaciones del año, las personas nos clasificamos en: primavera, verano, otoño e invierno y cada estación tiene sus propios características, por ejemplo: si les pido que describan la primavera, seguramente se imaginarán colores más vivos, brillantes y un sol radiante, a diferencia de la descripción que pudieran hacer de otra estación, esto se debe a que cada una cuenta con sus particularidades las cuales nos ayudarán a lograr una armonía con nuestro guardarropa, y en el caso de las mujeres con el maquillaje y accesorios.

La clasificación de las personas de acuerdo a las características básicas antes mencionadas, son las siguientes:

PRIMAVERA: el cabello será rubio, generalmente dorado o rojizo, los ojos en azul o verde claro, la piel en tonalidad beige o marfil. Los colores que más les favorecen son aquellos cálidos, el dorado será básico, color salmón, amarillo brillante y los colores con mucho contraste.

VERANO: su cabello será rubio oscuro o cenizo, los ojos en grises o celeste, la piel lucirá beige rosada y los colores que deberán usar tendrán que ser pasteles o claros, con poco contraste como el lila, arena, coral, celestes y optar por los accesorios en plateado.

OTOÑO: cabello castaño oscuro o claro, caoba o rojizos, los ojos en cafés, marronos o avellana, piel: beige, bronce o apiñonada, sus colores: dorado, terracota, miel, chocolate, mamey, naranja, madera y rojo.

INVIERNO: el cabello es negro o castaño, ojos cafés, marrones, avellana o verdes, la piel es blanca o morena, deberá optar por los colores oscuros e intensos como: negro, rosa mexicano, verde bandera, amarillo, fucsia, morado y azul marino le van muy bien.

Es importante mencionarles que las descripciones son generales, debido a que el tema es bastante amplio, el color tiene características propias a identificar como: el tinte, el valor y el croma. La importancia es poder realizar un estudio de color utilizando los drapeados correspondientes a cada estación, analizar las características del cliente y sus preferencias.

Acompáñame la siguiente semana para conocer un poco más sobre estos y otros temas, porque recuerda…

Tú Imagen Habla

