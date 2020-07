***

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral consumaron su apuración y ratificaron el 18 de octubre como día de votaciones en Hidalgo para renovar los 84 ayuntamientos y aunque la representación del Partido del Trabajo pidió que se pronuncie el Congreso del Estado, de mayoría morenista, esto es ya cosa juzgada, ¿o no?

Visos de resquebrajamiento se asoman entre comerciantes del primer cuadro de la capital estatal, pues apareció un grupo disidente que acusa a los dirigentes de ProCentro de haberse despachado con la cuchara grande los apoyos ofrecidos por las autoridades estatales y municipales, mientras al resto lo dejaron nada más mirando, con la mano extendida y a punto de cerrar definitivamente.

Quien sufrió una regresión hasta sus épocas de primaria fue el legislador local por Tulancingo, Salvador Sosa, quien en su calidad de secretario de la mesa directiva debe contar los votos durante las sesiones, pero ayer repitió tres veces uno de los conteos porque no le cuadraban las cifras, así como de “si tengo 27 diputados y dos votaron en contra, entonces, ¿cuántos votaron a favor?"

Seguramente es ya el Apocalipsis. En medio de las complicaciones que nos tocan vivir, se aproxima ahora una plaga de langosta proveniente de Centroamérica que amenaza con devorar en un día los cultivos que alimentarían a 35 mil personas y nuestra entidad está entre sus objetivos, así como Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Oaxaca.

Ahora que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto dedicó a la petista Diana Bayardo un capítulo en su libro Sin filias ni fobias, por aquello de su activísimo como luchadora social, los desconcertados de la política se preguntan si la militante del partido de la estrella intercederá por el grupo universidad para que descongelen sus cuentas, toda vez que se le atribuye su llegada al PT.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.