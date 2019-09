***

El secretario de Hacienda y Crédito Público, el hidalguense Arturo Herrera Gutiérrez, no logró entrar a Palacio Nacional el lunes pasado, la Policía Militar se lo impidió debido a que llegó tarde, cuando se izaba ya la bandera, por lo que tuvo que retirarse detrás de las gradas. Por cierto, ya en el desfile cívico militar fue mal visto el paso de contingentes con promoción gubernamental.



***

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, aparece hasta la posición 96 (de cien posibles) en la última medición mensual realizada por la empresa encuestadora Massive Caller que considera las variables de aprobación, percepción de inseguridad y confianza. El primer lugar lo obtuvo la alcaldesa, también panista, de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel.



***

La directora del preescolar José Vasconcelos, ubicado en el fraccionamiento Tulipanes de Mineral de la Reforma, logró unificar a padres de familia y personal administrativo, pero en su contra. Ayer tomaron las instalaciones y suspendieron las clases para exigir la destitución de Filomena Rojas Pérez a quien acusan de conducirse con prepotencia e imponer cuotas anuales de 700 pesos.



***

Agremiados del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana radicados en el Centro de Ciclo Combinado de la Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos en Tula, acusan que la austeridad republicana solamente aplica para ellos, y no para los trabajadores de confianza, por lo que afecta su contrato colectivo de trabajo, así que seguirán los paros de labores.



***

Hoy se cumplen 35 años del devastador terremoto que azotó la Ciudad de México en 1985 y dos años ya del ocurrido en 2017, que sacudió igualmente a la capital del país, así como Puebla y Morelos. El pasado 7 de septiembre se cumplieron dos años de los sismos que afectaron Chiapas y Oaxaca. Muchos hidalguenses solidarios participaron como voluntarios en las labores de rescate.



ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.