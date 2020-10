***

La expansión del COVID-19 sigue. El secretario estatal de la Contraloría, César Román Mora Velázquez, resultó contagiado y en consecuencia tuvo que cancelar la comparecencia que presentaría ayer, jueves, ante integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado. Otro caso de contagio es el ya alcalde electo de Tolcayuca Gastón Valdespino Ávila.

***

La nueva incorporación del Concejo Municipal de Pachuca vislumbra una serie de conflictos con comerciantes de todo tipo, pues el nuevo director de Abasto y Comercio, Adrián Muñiz Alonso, quien llegó acompañado de tres sujetos más, ha destacado por su prepotencia. Evidentemente la concejala presidenta Tania Meza equivocó el perfil, pues requería un conciliador, pero eligió un policía.

***

Pese al rechazo popular, el exjefe de gobierno interino de la CDMX, José Ramón Amieva, es ya alcalde electo de Mixquiahuala, aunque queda como antecedente haber ordenado el robo de las sábanas electorales la noche de la votación, por ejemplo en la comunidad Taxhuada, donde sus huestes arrancaron el documento de la telesecundaria para ocultar los resultados oficiales que contenía.

***

La fallida aspirante a la alcaldía de Zacualtipán, Rosalba Calva, a fuerza quiere recuperar su quincena como diputada local y aunque le dijeron ya “ahorita no, señorita, espere que concluya el proceso para renovar ayuntamientos y vemos”, pasada la sesión de cómputo y escrutinio insiste en volver, pues considera que aún entra en el pago del 30. Por cierto, en la justa tuvo 144 votos.

***

Los supuestos militantes de Morena, sorprendidos en Tulancingo mientras portaban chalecos con logotipos hechizos del INE y aplicaban unas encuestas casa por casa para saber si la gente votó o no por ese partido político, deberían ilustrarse con el manual: ¿Cómo ser mapache y no ser capturado en el intento?, pues estallaron en nerviosismo al ser interceptados por la ciudadanía.



ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.