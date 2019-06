Asteriscos | Hidalgo

*

Julián Nochebuena Hernández sale a relucir en el conflicto ocurrido en el Cecyteh de Atlapexco. Habría sido la persona que ingresó y que motivó la sobrerreacción de la directora, Rosa Isela Lara Tovar contra la vigilante, Aída Hernández Iturbide quien a consecuencia del regaño tuvo malestar físico que derivó en la pérdida de su bebé ¿A qué fue el empresario? A realizar proselitismo adelantado.

*

Ese mensaje que insiste, no habrá favoritismo durante la renovación de dirigencia nacional priista podrá reproducirse, pero no permear, no mientras la estrategia mediática sea esa anquilosada cátedra aprendida que asegura, una maleta repleta puede más que la incapacidad. Así que, si el tricolor hidalguense busca transmitir credibilidad, el bache quizá no sea la dirigencia, sino el estratega.

*

La revelación que seis colaboradores de la Coordinación de Consultoría Jurídica del Senado no cuentan con experiencia en derecho parlamentario o título profesional cayó como bálsamo en el Congreso del Estado de Hidalgo, pues los asesores que ha incorporado Ricardo Raúl Baptista andan por el mismo camino, incluso en sus sueldos de más de 40 mil pesos mensuales más propinas.

*

Pues quizá tenga sus asegunes, pero Tulancingo se convirtió en el primer municipio hidalguense en celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo, luego que dos mujeres procedentes de la vecina entidad de Puebla acudieron a realizar su unión ante el registro familiar de la demarcación. Hace algunos días fueron aprobadas reformas en materia de ley familiar en nuestra entidad.

*

Ahora sí que a la diputada local por Tizayuca, Susana ‘Susy’ Ángeles le aplicaron algo así como candil de la calle y oscuridad en su casa, toda vez que mientras es considerada como panelista en un programa de debate televisivo transmitido desde la CDMX, en la sede del Legislativo local la relegaron al rincón durante el foro que organizó su partido, Morena, para tratar derechos femeninos.

ACLARACIÓN:



Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.