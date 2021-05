Born this way: un himno de Lady Gaga

Lady Gaga es la cantante que ha abanderado la causa de la diversidad sexual prácticamente desde el inicio de su carrera, actualmente no se puede separar la imagen de la cantante de la comunidad LGBT+ debido al respaldo que han tenido ambas por más de diez años.

Born This Way además de ser uno de los discos más importantes de la Madre Monstruo, tiene la canción del mismo nombre que ha servido como himno para millones de personas en el mundo que a través de ella aprendieron a ver con amor su vida. Aceptar que tu vida no es un error y que ser quien eres y como eres debe hacerte sentir orgulloso. Actualmente se habla mucho sobre el acoso y la violencia que se puede llegar a vivir por orientación sexual, el color de piel, la raza, el país y muchas razones por las que se llega a discriminar, pero hace diez años estas conductas eran normalizadas, no se condenaban con la forma en que se hace ahora.

La historia de Lady Gaga está marcada por diferentes abusos en su vida, siendo víctima de sus propios compañeros de clase cuando fue estudiante, quienes incluso llegaron a crear un sitio web para molestarla. A través de esta canción miles de adolescentes en el mundo encontraron un consuelo, porque también pasaban por situaciones de acoso escolar, problemas familiares por su identidad o forma de vestir. Cada generación tiene una voz y Lady Gaga fue la vocera de los inadaptados, de los queer, de todo aquel que era despreciado por ser diferente.

Es increíble como una canción puede tener un efecto tan positivo y fuerte en las personas, miles de fans han compartido por años como esa canción les alejó del suicidio. Debido al poder de Born This Way, después Gaga hizo una fundación con el mismo nombre con la cual trabaja a favor de la inclusión y la prevención del acoso escolar, así como la cultura de la salud mental en las personas.

Lady Gaga no sólo es icónica por sus canciones, inolvidables presentaciones y extravagantes vestuarios, sino por su labor altruista en crear espacios de libertad y aceptación entre quienes le escuchan. Su aportación al mundo musical con un tema tan poderoso como Born This Way ha dado como cosecha un himno que sigue rescatando de las tinieblas a quien se siente asfixiado por el yugo de quienes son intolerantes a lo diferente y a lo no que no es normativo. La celebración de esta canción va más allá del éxito que tuvo, sino de las vidas que hoy cuentan la experiencia de haberse sentido rescatadas y valoradas por sólo haber escuchado a una neoyorquina que les decía que ser quienes eran no era un error y eran hermosos así. La música es vida y esa canción les dio una razón de vivir a millones.

