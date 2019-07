Cáncer de colon y recto. Prevención, diagnóstico y tratamiento

¿Cómo se produce?, ¿cuáles son sus síntomas? El cáncer de colon es uno de los más frecuentes en México (4to más común a nivel nacional). Tiene cura en el 90% de los casos, si se detecta a tiempo. La edad recomendada para realizarse estudios preventivos es a partir de los 50 años. Como parte de las medidas preventivas, una alimentación adecuada puede disminuir el riesgo de sufrir cáncer de colon hasta en un tercio.



¿Quiere saber más acerca del cáncer de colon y recto? A continuación, les comparto más información al respecto:





¿Qué es el colon y el recto?



• El colon o intestino grueso forma casi toda la parte final del intestino.

• Consta de 4 porciones o segmentos, los cuales se encargan de absorber algunos nutrientes, agua y sal provenientes de los alimentos.

• Además, almacena la materia de desecho de los alimentos.

• Tiene forma de tubo y su interior está cubierto de una delgada lámina de células llamada mucosa.

• El recto es la última porción del sistema digestivo. Mide aproximadamente 15 cm.

• Guarda las heces fecales para, posteriormente, expulsarlas del organismo a través del ano.

• Cuando una de estas células “pierde el control”, se empieza a multiplicar y se transforma en tejido “malo” aparece el cáncer de colon.



¿Cómo se produce el cáncer de colon y recto?



• Generalmente, antes de la aparición del cáncer, se forman unos tejidos anormales dentro de la pared del colon o recto, llamados pólipos.

• Este grupo de células tarda entre 10 y 15 años en crecer.

• Con el paso del tiempo, algunos tipos de pólipos se pueden transformar en cáncer.

• Muchas veces los pólipos en el colon y recto no producen síntomas.

• Por lo general, cuanto más grande es el pólipo, mayor es el riesgo de padecer cáncer.

• La mayoría de los tumores del colon se originan a partir de la mucosa y se localizan, principalmente, en el colon izquierdo. Sin embargo, en años recientes se han estado presentando muchos tumores en el colon derecho.



¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de colon y recto?



Entre los factores de riesgo que incrementan las posibilidades de desarrollar cáncer de colon y recto se encuentran los siguientes:



Factores que no se pueden modificar



• Antecedentes familiares y enfermedades hereditarias. Una de cada cinco personas que padece cáncer de colon y recto tiene familiares que también han sido afectados. Entre 5 y 10% de las personas que desarrollan esta enfermedad presentan defectos genéticos desde el nacimiento.

• Ser mayor de 50 años

• Pólipos en el colon.

• Enfermedad inflamatoria intestinal.



Factores que sí se pueden modificar



• Mala alimentación

• Sobrepeso

• Falta de actividad física

• Consumo de cigarro



¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon y recto?



Los síntomas varían según la localización del tumor:



• Sangre en las evacuaciones. Es uno de los síntomas más frecuente; aunque puede estar relacionado con otras enfermedades del colon y recto. La sangre puede ser rojiza u oscura. La cantidad es variable, desde una hemorragia mínima hasta un sangrado persistente que puede estar presente durante mucho tiempo. Si esto sucede puede aparecer como consecuencia un problema de anemia, la cual se manifiesta por cansancio excesivo, falta de aire, mareo, latidos rápidos y fuertes del corazón, entre otros. Una referencia común de los pacientes es la aparición de sangre en el papel sanitario

• Sensación de evacuación intestinal incompleta (conocida en el argot médico como tenesmo). Suele presentarse con tumores localizados en el tramo final del colon y recto y se percibe como una necesidad de defecar que no desaparece después de haberlo hecho.

• Cambio en los hábitos intestinales. Tener diarrea o estreñimiento, de manera intermitente, sin una causa o motivo aparente, en pacientes quienes tenían un hábito intestinal normal.

• Heces más delgadas. Debido a que el tumor puede estar estrechando el intestino y no permite el paso normal de las evacuaciones.

• Dolor en el abdomen. Dolor inespecífico que mejora con la expulsión de gases y/o con las evacuaciones.

• Cansancio extremo y/o pérdida de peso sin causa aparente. Son síntomas generales e inespecíficos que suelen presentarse en determinadas enfermedades.



¿Cómo se realiza el diagnóstico del cáncer de colon y recto?



Se recomienda que, a partir de los 50 años, tanto hombres como mujeres, visiten a su médico de cabecera para realizarse alguna de las siguientes pruebas:



1) Una historia clínica y exploración física completas, tomando en cuenta los antecedentes familiares del paciente y sus hábitos de vida.

2) Estudios generales de sangre y marcadores tumorales (en caso de que el médico lo considere prudente – estos marcadores son sustancias que las células cancerosas o las células normales producen en respuesta a un tumor en el cuerpo.

3) Sangre oculta en heces. Prueba para detectar sangre en las evacuaciones. Depende mucho de la calidad para obtener la muestra.

4) Colonoscopia. Es la prueba más indicada. Además, sirve como método preventivo ya que permite extirpar los pólipos del colon antes de que se transformen en tumor.

5) Biopsia. Si al momento de realizar la colonoscopia, el médico observa una lesión sospechosa, procederá a extraer una pequeña muestra. Esta cantidad de tejido es estudiada por un médico especialista que revisa el tejido en un microscopio para emitir un diagnóstico.

6) Estudios de extensión del tumor. En caso de confirmarse un problema de cáncer, se pueden realizar algunas otras pruebas como tomografía de abdomen, radiografía de tórax, resonancia magnética de abdomen y tomografía por emisión de positrones (PET) para determinar la extensión del tumor.



¿Cuál es el tratamiento para el cáncer de colon y recto?



• El tratamiento indicado es un procedimiento quirúrgico. Esta cirugía consiste en la extirpación del tumor, así como los principales vasos arteriales y venosos que nutren el segmento intestinal en el que se encuentre y los ganglios linfáticos regionales.

• La cirugía se puede realizar de manera abierta o por la técnica de laparoscopia (en donde se utilizan algunos instrumentos menos invasivos) con heridas más pequeñas y una recuperación más rápida.

• Dependiendo del caso del paciente, se determina si es candidato al uso de quimioterapia (medicamentos para destruir las células cancerosas). Esta quimioterapia se puede utilizar después de la cirugía para prevenir la reaparición del tumor y/o cuando la enfermedad se ha extendido a otras partes del cuerpo.

• La radioterapia se utiliza principalmente para tumores del recto y se puede administrar antes o después de la cirugía.

• Con cierta frecuencia se usan estos tratamientos de manera combinada para potenciar sus efectos.



¿Cómo se puede prevenir el cáncer de colon y recto?



1. Llevar un plan de alimentación con abundantes porciones de frutas y verduras y suficiente cantidad de fibra.

2. Moderar el consumo de alcohol.

3. Evitar el consumo del cigarro.

4. Realizar ejercicio físico, por lo menos, 150 minutos por semana.

5. Controlar el peso.



Recuerde lo siguiente:



• Muchos tumores no causan síntomas, hasta que se encuentran en etapas muy avanzadas. De ahí, la importancia de realizarse estudios preventivos para detectarlos a tiempo.

• Si tiene 50 años, puede ser momento de acudir con su médico de cabecera para que lo revise y determine si es necesario realizar alguna prueba de escrutinio para cáncer de colon.





Dr. Jorge Alejandro Lemus Arias

Especialista en Medicina Interna – Prevención, diagnóstico y enfermedades de los adultos

jorlemus@gmail.com

https://medicodecabecera.com.mx