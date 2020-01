Compras inteligentes en rebajas

¿Cada que hay ofertas corres con desenfreno arrasar con todo lo que ves?

Cuando terminan las temporadas más marcadas del año, como invierno y verano, llueven las rebajas y los escaparates de las tiendas se llenan de descuentos que a veces -o casi siempre- son difíciles de rechazar. Para no caer en las trampas de la gastadera infinita, es importante tener en cuenta algunos detalles antes de surtirse con cosas que jamás utilizarás y se irán al fondo de tu armario.

Conviértete en un comprador inteligente siguiendo estos 5 tips que te ayudarán a hacer adquisiciones a medio precio de la mejor manera:

To shop list

El primer paso es hacer consciencia de lo que realmente necesitas para ir con objetivos claros. Revisar tu armario y hacer una lista de lo que quieres vs. lo que necesitas, seguido del costo que estás dispuesto a invertir, es importante para no irte como gorda en tobogán comprando cosas que utilizarás una sola vez.

Ya en tienda es importante no dejarse llevar y saber diferenciar entre la camisa blanca que tanto necesitas renovar para variar tus looks, o la mini bolsa que solo usarás para presumir unos días.

Horario y compañía

Si lo tuyo es andar en grupo y pedir opiniones, puedes reunirte con tus amigos para ir juntos a cazar los mejores descuentos, o ir en familia pues siempre serán sinceros en cómo te queda cada cosa.

Si prefieres que nadie te moleste ni apresure para recorrer minuciosamente cada tienda que se te atraviesa, lo mejor es ir por la mañana cuando los mostradores tienen todo organizado y la gente aún no se ha vuelto loca lanzando ropa, zapatos y bolsas por todas partes.

Clásico básico

Los clásicos de nuestro armario son esas prendas que debes renovar constantemente pues no pasan de moda y siempre te salvan en diferentes momentos. Ya con tu lista en mano, cuando veas alguna pieza que habías considerado adquirir, piensa en diferentes outfits que puedas armar ella, las combinaciones probables a las que les puedes sacar partido y el tiempo que realmente la utilizarás.

Algunos de los básicos que puedes aprovechar en oferta y que se volverán una buena inversión son: un saco negro, blusa blanca y/o negra, jeans, trench, chamarra negra o camisa de mezclilla.

Analista en compras

Dedícale el tiempo necesario a encontrar los artículos que en verdad vas a utilizar al mejor precio. Las cadenas de fast fashion siempre tienen modelos parecidos en sus franquicias, por ejemplo Stradivarius es prima hermana de Zara, y seguro encontrarás piezas similares con costos diferentes. Recuerda tratar de ajustarte a tu presupuesto y comparar precios te ayudará a priorizar lo que te lleves a casa.

Probadores

La mayoría de los artículos en descuento no admiten devoluciones, por ello es importante que pases al probador -no importa si traes el bonche de ropa que te gustó- y hagas una selección de lo que realmente te quede mejor, pues probablemente no habrá vuelta atrás.

Como plus, puedes tomar en cuenta estos mini tips adicionales antes de lanzarte a la aventura de las ofertas:

$ Si viste algo que te gustó y esperas a los descuentos, cómpralo en la primera fase de rebajas, para que no lo pierdas.

$ Así como cuando vas al súper con hambre compras cosas que no querías comer, cuando vas en búsqueda de ropa o accesorios, procura ir con tiempo y sin hambre, para no regresar a casa lleno de cosas innecesarias.

$ Haz una división de tu presupuesto, los expertos en imagen recomiendan ocupar 80% en ropa y 20% en accesorios como aretes, collares, cinturones, corbatas o complementos.

Ahora sí, teniendo en mente estas recomendaciones seguro volverás a casa con la satisfacción de haber aprovechado de la mejor manera la temporada de rebajas.

