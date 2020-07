Inicia la cuenta regresiva para integrar los 84 Concejos de Administración Municipal que asumirán las funciones de los ayuntamientos y el principal problema es que ningún miembro de la sociedad civil quiere aceptar tal encomienda.

La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, presidida por el priista José Luis Espinosa Silva tiene la responsabilidad, al menos en el papel, de emitir la convocatoria correspondiente y posteriormente el dictamen de integración.

El grupo está conformado, además, por los morenistas Susana Ángeles Quezada y Víctor Osmind Guerrero Trejo, así como por la morenista universitaria, Doralicia Martínez Bautista y el representante petista, César Ismael Soto Llaguno.

Aunque ya el ariete universitario y diputado local por Tula, Ricardo Raúl Baptista González se inmiscuyó en el tema al adelantar que esta semana serán emitidas las bases para quienes deseen aceptar esta intrincada misión temporal.

Si bien este personaje se quedó solo y no tiene más representación que la correspondiente a su distrito electoral, su actitud manda una vez más el mensaje del grupo universidad por querer llevar mano en la designación de concejales.

Pero el trabajo político para la designación de quienes habrán de conformar los Concejos de Administración Municipal se lleva a cabo desde la secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo, donde se buscan perfiles mediante consenso.

Aceptar la designación implicaría hacerse cargo de una demarcación, en este caso 84 por vez primera en la historia, convulsa por los procesos electorales, que algún día habrán de llevarse a cabo, y así garantizar su gobernabilidad.

El próximo 5 de septiembre debe llevarse a cabo el relevo en las 84 presidencias municipales de Hidalgo. Las votaciones permanecen suspendidas hasta ahora por la pandemia y aunque se lleven a cabo este año, se designarán Concejos.

PROPUESTAS

La designación de quienes habrán de integrar los 84 Concejos de Administración Municipal está ya en proceso. Aunque en voz baja para evitar brincos, los partidos políticos representados en Hidalgo hacen sus propuestas al gobierno estatal para definir el listado de quienes se harán cargo de cada demarcación mientras se llevan a cabo las votaciones y se dirimen sus resultados e impugnaciones. Una vez consensada, la lista será turnada al Congreso del Estado para que acuse de recibido, cumpla con el andamiaje legal y le dé formalidad, toda vez que el trabajo político ha tenido que librarse, como comúnmente ocurre, en otra ventilla.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

