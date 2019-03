Desde el proyector

Ya la vorágine de opiniones en torno a la entrega del premio Óscar ha pasado. Leí y escuché todo tipo de veredictos emitidos por expertos que se manifiestan ante eventos como los premios de la Academia, las elecciones presidenciales o una simple final de fútbol. De todos los dictámenes emitidos por la prensa y el público, no encontré mucho sobre un tema muy importante: la presencia e importancia de mujeres en las nominadas a mejor película de la Academia.



Días antes de la 91ª ceremonia de entrega de la codiciada estatuilla dorada, me encontré con un muy interesante artículo de Kim Elsesser para Forbes, que titula: Estas estadísticas sobre los nominados a la mejor película de los Óscar revelan serios sesgos de género. En efecto, esta autora, muestra diferentes análisis que demuestran el serio, muy serio problema de género el mundo del cine, no solo en la Academia.



En abril de 2016 el sitio thepudding.cool publicó el artículo: Diálogo de 2,000 guiones, desglosado por género y edad. Autoría de Hanah Anderson y Matt Daniels. Sin duda alguna, este es el más preciso estudio de género en la industria del cine. Anderson y Daniels nos comparten la metodología que emplearon para demostrar que históricamente, las mujeres tienen un papel secundario en las películas, sus voces, sí, sus voces, es decir, los diálogos por mujeres son considerablemente menores que el de los masculinos. Tablas, gráficas y porcentajes nos muestran una terrible verdad, el cine en Hollywood prefiere a personajes masculinos, específicamente a hombres blancos.



En la última entrega del Óscar, la empresa sueca Ceretai, midió los porcentajes de tiempo en los diálogos de hombres y mujeres en las ocho cintas nominadas al Óscar, en la categoría de mejor película. Esto aparece en artículo de Kim Elsesser. Es escalofriante el resultado, el promedio de tiempo en diálogos para las mujeres es solo del 29% en las películas: Rapsodia Bohemia; La favorita; El infiltrado del KKKlan; Green Book; Vice; Nace una estrella; Roma y Pantera Negra.



Green Book, ganadora del Óscar a mejor película, solo tiene un 12% de tiempo en diálogo por mujeres. Esta cinta aborda el tema de la tolerancia racial, tema que parece estar en boga dentro de la élite hollywoodense, dentro del cine en una perspectiva global. Pero quienes hacen películas parece que se olvidan del tema tan importante que es el género.



El porcentaje más alto de tiempos en diálogo para una mujer lo tiene la película de Alfonso Cuarón, Roma, con un 90% de tiempo en diálogo para mujeres. No solo es el más alto porcentaje para de las ocho películas mencionadas, históricamente, es el porcentaje más elevado al respecto, en una cinta nominada a mejor película por la Academia.



Para los realizadores de todo el mundo, este es el momento de revertir esos vergonzosos porcentajes, es momento de equilibrar el tema de género en los guiones de cine.