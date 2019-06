El día que me habló un árbol

En esta ocasión te comparto una vivencia fuera de lo ordinario que me ocurrió hace seis años, la cual no pudo explicar lógicamente cómo sucedió; sin embargo, dejó un mensaje lleno de sabiduría, claro y contundente que en su momento tranquilizó y dio entendimiento a una serie de dudas existenciales.

Esta es la historia:

Fue en marzo de 2013 cuando sucedió ese momento mágico, clave e insólito que marcó mi vida. Recuerdo que, en ese tiempo, tenía muchas preguntas en la cabeza sobre el por qué pasaban cosas terribles en el país, el mundo y en la humanidad en general. El periodismo, y las notas negativas me abrumaban.

Mi sentimiento era que “todo se estaba yendo a la mierda”. Además me preguntaba si desde mi posición, como periodista, estaba ayudando a cambiar la realidad o si solamente contribuía a mantenerla.

Me preocupaba esa situación pues, al siguiente mes mi hijo Santiago cumpliría su primer año de vida, me aturdía el pensamiento. Me preguntaba ¿qué hijos vamos a dejar a este mundo? o ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?

También, en ese tiempo entendí, a través de vivencia y convivencia con políticos y gobernantes, la forma en la que se opera social, política, electoral, gubernamentalmente y económica un país para mantener la viciada y vieja realidad que tiene sumidos a millones de personas en la pobreza espiritual, mental y material.

Fue en una kermes que se organizó en el patio de la escuela de mi sobrina, Fátima, cuando cargaba en brazos a mi hijo; mi mente divagaba en todas esas interrogantes y dilemas de continuar en el periodismo…

En un instante, algo en mi interior partió esos pensamientos. Así lo sentí, en microsegundos. Sentí, en mi exterior, la presencia de un árbol que se encontraba a unos diez metros de distancia frente de mí.

“Ustedes como humanidad son como nosotros: llegaron a este mundo como semillas a echar raíces para expandirse, aprender, evolucionar y ayudar al propósito planetario”. Como humanidad, “comenzaron su expansión, creando civilizaciones y sistemas, tal como nosotros nos expandimos con nuestras raíces, troncos, ramas y hojas hasta ser grandes y frondosos. Sin embargo, ustedes olvidaron sus raíces, nosotros no”.

Atónito de lo que estaba discerniendo, continuó aquella enseñanza que se reproducía en mi pensamiento: “cada uno de ustedes son como hojas que olvidaron su unicidad al verse separadas, las unas de las otras, ahí comenzó otro tipo de aprendizaje: la dualidad”.

“Las hojas que llegaron hasta la cúpula del árbol de la humanidad se sintieron superiores de las demás. Las hojas de en medio, inmediatamente, protestaron pues ellas también querían estar en la cima, recibiendo los rayos del sol, la lluvia y la cadencia del aire. Mientras las de abajo, resignadas, se conmiseraron conformándose con estar ahí, sintiéndose desdichadas”.

El mensaje finalizó: “en esta experiencia olvidaron que son parte de un ser. Es momento de recordar su unicidad ABRAZANDO SUS RAÍCES. Nosotros sabemos que, a pesar de estar separados como hojas, somos un ser que también está conectado con otros mundos a través de las raíces”.

“Juntos y la grandeza de nuestro corazón iremos esparciendo nuestras semillas para que nazca, y crezca, un nuevo universo, un nuevo árbol o una nueva humanidad”, concluyó.

Al final mi pecho se contrajo, lloré. Quedé muy sensible, abracé con todo mi corazón a mi hijo y le agradecí, a la distancia, a ese árbol por su sabiduría que me compartió.

UNA ÚLTIMA SUGERENCIA

Como humanidad es momento de abrazar raíces para recordar que, por encima de cualquier dogma, religión, ideología, país, partido o raza, somos el UNO con el UNO, seres multidimensionales conectados entre sí con el universo.

Como humanidad venimos a este planeta como semillas, a echar raíces, crecer, expandirnos, aprender y evolucionar. Somos Semillas Estelares.

GRACIAS.