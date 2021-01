Empleo en época COVID

Una de las consecuencias de la pandemia del Covid 19 es que a raíz de la aplicación del confinamiento se ha generado la falta de empleo, que hoy afecta a miles de empresas y personas. Se han perdido tanto trabajos directos como indirectos, tanto formales como informales, tanto bien pagados como mal pagados, ya sea porque las empresas grandes, medianas o pequeñas tuvieron que parar labores, o simplemente ya no pudieron mantenerse porque el giro al que pertenece no es esencial.

Entre los ejemplos de lo mencionado se cuentan los cines y franquicias de comida rápida, que se están viendo afectados y han tenido que reducir personal, compuesto generalmente por jóvenes menores de 30 años, estudiantes por lo general o tránsfugas de la escuela que por las causas que fueren consiguieron trabajo allí.

De acuerdo con la Encuesta Sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 (ECOVID-IE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mayor afectación fue la disminución de los ingresos (91.3%), seguida por la baja demanda (72.6%).

Las mayores pérdidas de ingresos las tuvieron las microempresas (92%), seguidas de las medianas y pequeñas (87.8%) y por las grandes (35.9%). Fuente: (INEGI) 2021

A los jóvenes recién egresados de la carrera se les está complicando conseguir empleo, ya sea porque las empresas están reduciendo a la mitad su personal o porque les piden experiencia que no tienen y menos en estas circunstancias.

Las tiendas, las cafeterías de las escuelas, las universidades y en general el sector educativo están paralizados; algunas de estas instituciones ya tuvieron que cerrar, pero no sólo eso sino que los puestos ambulantes que se ponían afuera de las escuelas desaparecieron y con ello las contrataciones que hacían.

¿Cuál es la propuesta? Aprovechar el mercado que ofrece la pandemia y crear empresas propias como las que elaboran o venden cubrebocas, Yo invito a seguir las medidas necesarias para no contagiarse, seguir con la sana distancia, lavarse las manos, y si no es necesario no salir para no ponernos en riesgo ni poner en riesgo a los demás. También es bueno no hacer gastos innecesarios, ahorrar y cuidar el trabajo porque está difícil conseguirlo hoy en día.

Agradezco la invitación de AM para compartir mi columna semanal, que será publicada en este medio a partir de hoy y si es de su agrado podrán revisarla cada semana, la cual brinda un mensaje sobre reflexión y análisis.

Ah, por cierto, si alguien sabe de una chamba pues que me avise, por favor.

