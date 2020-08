Pachuca, punto de reunión del cine continental

A finales de los años noventa comencé mi andar en el mundo del cine. En aquel entonces, el panorama para la industria cinematográfica mexicana era oscuro, muy incierto, se producían 6 o 7 películas por año. Los festivales de cine eran inexistentes en México. El evento más cercano a un festival era la Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, que se convertiría en festival hasta el año 2001, en su edición 16.

Con el incremento paulatino de la producción fílmica en el país, fueron apareciendo más muestras y festivales. Hasta el año 2018, según información del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), se contabilizaban 155 festivales y eventos cinematográficos en territorio nacional.

Hoy, las caras del cine mexicano en aspectos cualitativos y cuantitativos, dan para abastecer las programaciones, no solo de festivales nacionales, alcanza para colocar un gran número de producciones en festivales alrededor del mundo. La producción de los países latinoamericanos también ha incrementado en forma considerable.

Ya sea como espectador o como participante, he conocido muchos festivales de cine en México y del mundo. Cada festival que iba conociendo me conducía al deseo de contar con uno en mi ciudad natal, en Pachuca. Tuve un primer intento en el año 2004, por diferentes circunstancias no se concretó. Fue hasta el año 2017 que pude ver cristalizado un objetivo en mi carrera dentro del cine, fundar y darle a la gente de Hidalgo, de Pachuca, un festival internacional de cine.

Había que darle forma a este festival. Entonces, con el equipo que me acompañó en la fundación de este evento, determinamos que Pachuca y estado de Hidalgo, era el nicho ideal para darle proyección al cine hecho en el Continente Americano, al cine independiente que se hace lejos de los grandes estudios de Hollywood.

Así, con esa idea nació el Festival Internacional Cine de América en Hidalgo (FICAH). Desde su primera edición en 2017, se logró atraer la atención de los profesionales del medio cinematográfico continental. La ciudad de Pachuca, recibió en aquel año, a cineastas provenientes de todas las latitudes continentales. Desde su primera función, el FICAH hizo de Pachuca el punto de reunión del cine hecho en América.

Para esta, su cuarta edición, el FICAH atrae la mirada de realizadores que ven como objetivo estrenar su película en este festival. Para mí, como fundador, es emocionante atestiguar la alegría de las y los directores que lograron ser seleccionados para participar. El cine de América, hace de Pachuca su capital este agosto del 2020, con la cuarta edición del FICAH.

