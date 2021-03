Preparar un festival en pandemia

El año pasado, la pandemia provocada por el Covid-19, obligó a todos los sectores productivos, a repensar sus metas y estrategias. Nadie vislumbró la cuasi eterna duración de la pandemia. Nadie suponía sus efectos tan lacerantes para campos como el del entretenimiento y la cultura.

Es una proeza mantener a flote proyectos de índole cultural en estos momentos. En mi particular caso, estar al frente de la organización de un festival de cine (el Festival Internacional Cine de América), se ha significado en un reto titánico. Para quienes me acompañan en esta tarea, el desafío no es menor.

Durante el transcurso de los primera mitad del 2020, con los efectos del SARS-CoV-2 detonando por todas partes. Parecía imposible llevar a cabo una edición más de nuestro festival de cine. No solamente por las normas de distanciamiento social, mismas que impiden la apertura de las salas de cine. También la partida de nuestros patrocinadores. Estos puntos, eran lógicos y absolutamente entendibles.

Entonces nos llegó la idea, justo hace un año, de trasladar este Festival, a un modo virtual. Es decir, ubicar la totalidad de su programación en modalidad de streaming. Solo de esa manera, el Festival, podría subsistir. Lo más preocupante fue la falta de apoyos gubernamentales para proyectos como el Festival Internacional Cine de América.

En agosto del 2020, pudimos tener el apoyo de una plataforma con servicio de streaming en México, y así fue posible la realización del Festival. En las actividades paralelas, echamos mano de las bondades tecnológicas a nuestro alcance. De esta manera, pudimos reunir a directores de Argentina, Perú, Bolivia y México; formando un grato ejercicio de retroalimentación, aun con la distancia de por medio. La deliberación con los miembros del jurado, fue similar, pudimos sostener gratas y provechosas charlas, llenas de aprendizaje.

Para este año, la situación no es diferente a la del pasado. La pandemia sigue golpeando fuerte. Pero esto no es obstáculo para llevar a cabo la edición 2021 del festival de cine nacido en Pachuca, Hidalgo, en agosto del 2017. El reto para hacerlo, es quizá mayor, pero eso nos conduce a innovar, nos lleva a refrescar ideas.

En agosto del presente año, el Festival Internacional Cine de América, tendrá su Quinta Edición. Para la cual, será la primera vez que se programen películas provenientes de todo el orbe. Claro, siempre con la idea de darle proyección al cine hecho por latinoamericanos.

Emprender en el campo cultural, durante este pandemia, con un proyecto serio, fundamentado, debidamente articulado; es una tarea compleja. Y, es una labor más complicada cuando hay desinterés gubernamental en estas lides.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.