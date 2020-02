Primero algunas películas, después el Súper Tazón

Este domingo 2 de febrero se disputa en Miami, Florida, la edición LIV del Super Bowl de la National Football League (NFL). Este evento se ha significado como la marca deportiva más valiosa del mundo, según Forbes. La atención mediática y mercadológica del orbe se vuelcan de manera absoluta sobre este espectáculo.

Desde antes que el futbol americano en Estados Unidos se convirtiera en un gigante imperio, sostenido por un millonario mecanismo, ya el cine se ocupaba de este deporte. Incluso en México, antes de que el balompié fuera el deporte más popular, el cine de la época de oro nos demuestra que el deporte que llevaba masas a los estadios era el americano.

Una de las películas elementales en torno al futbol americano es El cielo puede esperar (Heaven Can Wait). Estrenada en 1978, esta obra fílmica dirigida y protagonizada por un carismático Warren Beatty, quien encarna a un quarterback de los Rams de Los Ángeles, que guía este equipo a ganar un Súper Tazón ante los poderosos Steelers de Pittsburgh. Esta cinta es un remake, de El difunto protesta (Here Comes Mr. Jordan), aunque esta primera versión, de 1941, el tema deportivo es el box.

Duelo de titanes (Remember the Titans), es otra película que nos puede poner a tono con el fin de semana dedicado al futbol americano. Este filme del año 2000, protagonizado por Denzel Washington, nos narra un aspecto del eterno problema de la integración racial en Estados Unidos, en este caso, dentro de un equipo colegial. Por cierto, la selección musical de esta cinta es extraordinaria.

El futbol americano está lleno de historias de motivación y mucho esfuerzo. Tal es el caso de Vince Papale, personaje en el cual fue inspirada la película Invencible (Invincible). Papale se convirtió en receptor de las Águilas de Filadelfia, a la edad de 30 años y sin experiencia profesional en este deporte. Mark Wahlberg es el protagonista de este filme.

No puede faltar en un listado de películas sobre futbol americano una que es ya un clásico. También con la emotividad que da el arrojo de los sujetos que practican este deporte: Rudy, cinta de 1993, estelarizada por Sean Astin. Este relato cinematográfico se basa en la vida de Daniel Ruettinger y su sueño de jugar para la Universidad de Notre Dame.

En México, se retrató la histórica rivalidad de Pumas (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional en la cinta de 1956, Viva la juventud; dirigida por Fernando Cortés y protagonizada por el comediante Adalberto Martínez “Resortes”. Este filme, es un extraordinario documento cinematográfico respecto a la pasión que se vivía por el futbol americano en nuestro país.

La lista de películas sobre este deporte es interminable. Este fin de semana es ideal para poder divertirnos con estas historias que resultan más americanas que las barras y las estrellas.

ACLARACIÓN

