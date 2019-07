Primeros signos y síntomas de la diabetes tipo 2

En la Columna de la semana pasada revisamos algunos signos y síntomas que aparecen de manera temprana en la diabetes, así como los factores de riesgo que desencadenan esta enfermedad.



En esta ocasión, revisaremos algunos aspectos relacionados con diagnóstico, tratamiento e información acerca del funcionamiento de la insulina y el metabolismo:



¿Cómo funciona la insulina?



• En una persona sana, la insulina ayuda a convertir los alimentos en energía.

• El estómago descompone los carbohidratos en azúcar.

• Esta cantidad de azúcar entra a la sangre, lo cual activa la liberación de la hormona insulina a través del páncreas en la cantidad correcta.

• Este mecanismo ayuda que las células de músculo utilicen azúcar como combustible para sus funciones.



Contratiempos del metabolismo



• En los pacientes con diabetes tipo 2, las células no pueden usar azúcar adecuadamente.

• Eso significa que hay mucha cantidad de azúcar “viajando” por la sangre.

• Si el problema se trata de una afección llamada resistencia a la insulina, el cuerpo produce la insulina, pero las células de los músculos no responden como deberían.

• Con el paso del tiempo, también puede suceder que se agote poco a poco la producción de insulina.



¿Cómo se diagnostica la diabetes tipo 2?



Existen varias maneras de realizar el diagnóstico:



1. Solicitar una prueba en sangre llamada hemoglobina glucosilada. Esta prueba permite conocer el promedio de nivel de azúcar del paciente de los últimos 3 meses.

2. Realizar una prueba en sangre para medir los niveles de glucosa con un período de 8 horas de ayuno.

3. Realizar una medición de glucosa al azar (tomando muestra de sangre de algún dedo de la mano del paciente). Si el resultado es mayor a 200 mg/dl y el paciente tiene síntomas y signos de diabetes, se puede realizar el diagnóstico.

4. Realizar una prueba llamada curva de tolerancia a la glucosa, la cual consiste en ofrecer azúcar al paciente y tomar sangre en determinado tiempo (30 minutos, 1 hora, 2 horas) para conocer la respuesta del cuerpo ante este estímulo.



La alimentación marca la diferencia



• Usted puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre modificando sus hábitos de alimentación y controlando su peso. Esto representa el 70% del tratamiento y, por lo tanto, es lo más importante en su manejo médico.

• Estas acciones también ayudarán a reducir el riesgo de complicaciones, principalmente en su corazón y cerebro.

• Pregunte a su médico de cabecera o profesional de su salud sobre el plan correcto de alimentación para cumplir sus necesidades de energía.

• Si usted sigue al pie de la letra estas indicaciones, observará grandes cambios en su salud.



El ejercicio es muy importante



• El ejercicio regular, como caminar, mejora el uso de insulina en el cuerpo y puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre.

• Si Usted se mantiene activo también observará cambios en la cantidad de grasa del cuerpo, control de la presión arterial y prevención de otras enfermedades y complicaciones, sobre todo del corazón.

• Trate de hacer 30 minutos de actividad física todos los días.



Relajarse también es parte del plan



• El estrés puede aumentar la presión arterial y azúcar en la sangre.

• Algunas personas tienen dificultad para controlar el estrés y “liberarlo”.

• Otros pacientes recurren a la comida y otros malos hábitos (como por ejemplo el tabaquismo) para hacerle frente al estrés.

• En lugar de esto, practique técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación.

• Platicar con un amigo o un familiar puede ayudar.

• Si no puede vencerlo, coméntelo con su médico de cabecera.



Medicamentos



• En algunos casos, su médico puede considerar la necesidad de prescribirle algunos medicamentos.

• Este tratamiento siempre es combinado con los hábitos de alimentación y ejercicio físico.

• Existe una gran variedad de medicamentos en la actualidad, los cuales a menudo se combinan para generar mejores resultados.

• Algunos de estos medicamentos funcionan “diciéndole a su páncreas” que produzca más insulina. Otros ayudan a su cuerpo para aprovechar mejor la insulina o regular el paso del alimento por los intestinos para mejorar la absorción de la comida. Algunos otros ayudan al cuerpo a deshacerse del exceso de azúcar en sangre.

• Pregunte a su médico de cabecera, cuál medicamento es el más indicado para Usted.



Insulina: no solo para pacientes tipo 1



El uso de la insulina tiene muchos mitos. Escuchar la palabra insulina genera ansiedad, preocupación y estrés. Gracias a los avances de la medicina, el uso de la insulina ha cambiado y ha mejorado la salud de los pacientes:



• Es posible que su médico le recete insulina combinada con algunos medicamentos tomados para mejorar los resultados del control de su diabetes.

• Esta decisión se toma en base al funcionamiento del páncreas, para cumplir con las necesidades del cuerpo.

• Esto no significa que la enfermedad esté avanzando ni que sea el último recurso para salvar la vida.

• La prescripción de la insulina se decide en base a la seguridad de cada paciente.



¿Por qué es importante llevar un control de glucosa en casa?



• Porque es la mejor herramienta para monitorizar la evolución de la diabetes.

• Ofrece varias ventajas:

es cómodo hacerlo en casa, en el trabajo o en cualquier parte dónde Usted se encuentre,

es sencillo y fácil de realizar,

es económico, comparado con la necesidad de pagar estudios en el laboratorio;

es menos doloroso comparado con la punción de sangre en un laboratorio y

es rápido, es decir, tenemos resultados de inmediato para evaluar el estado de salud del paciente.

• Todo lo anterior permite saber cómo está funcionando el tratamiento.

• Este control en casa se realiza generalmente durante una semana de acuerdo a un calendario especificado por su médico de cabecera.





Muchas gracias por su atención, espero sus comentarios y estoy a sus órdenes.





Dr. Jorge Alejandro Lemus Arias

Especialista en Medicina Interna – Prevención, diagnóstico y enfermedades de los adultos

jorlemus@gmail.com

https://medicodecabecera.com.mx