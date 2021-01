¿Qué nos dejó la primera jornada?

Qué tal mis querido lectores, bienvenidos a un número más de esta su columna de confianza. Se jugó la primera jornada del Guardianes 2021 de la Liga MX y en esta ocasión les traigo las sensaciones con las que me quedo tras ver los enfrentamientos, el funcionamiento de los equipos y el desempeño de algún que otro jugador dentro del campo de juego.

Primero empezar con lo obvio: me parece que este torneo será uno de los más flojos y faltos de nivel de los últimos años, creo que el rendimiento deportivo en general será bajo y el espectáculo lo tendremos a cuenta gotas.

Lo primero que pensé tras el término de esta jornada es que las estrellas de la liga se están haciendo viejas y eso se nota en el espectáculo que pueden ofrecer los equipos. Jugadores como Ginac o Rubens Sambueza que, en su tiempo robaban absolutamente las miradas y que sus partidos eran garantía de entretenimiento, ahora tienen más de 30 años y, aunque siguen teniendo gran calidad, ahora está más racionada.

Pasa lo mismo con los mexicanos Oribe Peralta y Elías Hernández. El “cepillo” dominó la liga con América y no había central que saliera limpio tras los enfrentamientos; en el caso del patrullero, durante varios torneos dominó la franja derecha del campo con su desborde y buenos centros. Hoy los dos juegan de milagro.

Aunado a ello, los equipos mexicanos no han logrado encontrar el fichaje diferencial, el que rompa completamente la liga y se vea muy por encima de sus rivales, así como en su momento lo fue Chupete Suazo con Monterrey, Jackson Martínez con Jaguares, Jefferson Montero con Monarcas o Chucho Benítez con América y Santos.

Otro aspecto que me llamó la atención es que veo muchos equipos llenos de incertidumbre, lo peor de ello es que son equipos que en teoría tendrían que competir por el campeonato.

América tiene un entrenador que no conoce ni a su plantilla ni a los refuerzos que llegaron, Cruz Azul contrató a Juan Reynoso que llegó con el discurso tipo “vamos viendo porque esto se ve complicado”, a los Pumas se ve que se les va a complicar el gol y el León va a sufrir con lesiones y el síndrome del campeón.

Los equipos de la medianía ofrecieron poco y nada. Toluca jugó aceptable ante un Querétaro lleno de fichajes con mucha calidad, pero más viejos que Matusalén. Los Tuzos parece que vuelven este torneo con su característico sello “a lo Pachuca” donde rescatará puntos de manera agónica. Juárez jugó sin personalidad (ah claro, es que los dirige el flaco Tena), San Luis parece que tendrá una mejor versión ahora que no está Quiroga pues Berterame y Nico Ibañez pueden volver a ser los únicos delanteros.

Las Chivas tuvieron una oportunidad dorada ante Puebla para empezar con el pie derecho, pero parece que Vuce todavía tiene mucha chamba por delante. Xolos jugó bien y creo que mereció más, lástima que tienen la mira más chueca que rifle chino.

Como yo lo veo, quienes tienen que aprovechar son los regios, porque Tigres dominó a un León lleno de ausencias y la incorporación de Carlos “cocoliso” González tiene buena pinta y un futuro con más goles de los que estaba acostumbrado a marcar el equipo del Tuca. En el caso de Monterrey es claro que su juego contra Atlas no fue el mejor, pero qué presencia tiene Javier Aguirre, tanto en el banquillo como en la rueda de prensa el “vasco” no escondió la cabeza, fue autocrítico y entendió que su equipo está para partir el pastel, no para pedir un pedazo.

¿Ustedes creen que el torneo será tan feo como lo pinto?

¡Hasta la próxima!

