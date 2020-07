Tu Imagen Habla

¿Cuántas de ustedes durante este tiempo se sintieron estancadas en su arreglo personal?

En gran parte me atrevo a decir que muchas han caído en una zona de confort, la cual invita a vestir de manera más “cómoda”, debido a que no se sale de casa, las reuniones laborales y/o sociales son a través de alguna aplicación digital y se asume que no es necesario arreglarse. Pero déjenme decirles que la mejor inversión que pueden hacer es en ustedes, el verse bien las hará sentirse diferentes.

¡Esta semana les digo a las mujeres como recuperar su estilo!

Para iniciar deben de identificar las prendas que estarán vigentes durante lo que resta del año, entre ellas se encuentran las siguientes:

Las faldas midi, una prenda que será una gran aliada para sentirte cómoda debido a la ligereza y practicidad para combinar ya sea con unos tenis casuales (ojo: dije casuales, no deportivos), botines los cuales están en tendencia en color blanco o metálico, flats o tacones.

Las toreras están de vuelta, así que si tienes alguna escondida en el clóset es momento de sacarla, al igual que las capas y chalecos largos, estas 3 prendas las podrás usar con blusas casuales para no lucir tan formal y dándole un toque diferente a tu look.

En cuanto a pantalones se estarán usando a la altura de la rodilla y en el calzado se verán las botas largas, las cuales podrán usar con vestidos o faldas.

¿Ya identificaste tu prenda favorita? Tan solo con esos básicos podrás realizar 5, 6 o hasta más combinaciones si te animas agregando accesorios como: collares largos o cinturones.

Continuemos teniendo particular cuidado en el aseo personal, una buena opción es que puedan optar por aplicar de manera casera una mascarilla capilar y facial.

En cuestión de maquillaje les recomiendo uno natural y el cual sea práctico, recuerden: “menos es más”, de esta manera podrán lucir arregladas sin necesidad de mucho. Tan fácil como: corrector, polvo, rubor, rímel y labial.

¿Te animaste a recuperar tu estilo? Porque recuerda que… “Tu imagen habla”

