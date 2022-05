Viggiano vs Menchaca, segunda caída

Julio Ramón Menchaca volvió a sorprender, pues durante el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) bastó un tallón de Alma Carolina Viggiano para hacerlo perder la sonrisa y hasta tartamudear.

Este espacio consideró que el primer debate favoreció al candidato común de Morena-Nueva Alianza-PT, puesto que el ataque de Viggiano y Francisco Xavier le permitió disimular su falta de propuesta y hasta propinarles un revés.

Sin embargo, ahora que los ataques fueron mínimos se desnudaron las carencias del llamado candidato puntero, que conforme avanzaron los minutos tuvo que refugiarse una vez más en la figura presidencial para sostenerse.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En el segundo debate organizado por la autoridad electoral solo predominó un señalamiento realizado por Alma Carolina a Julio Ramón, aquello de “creo que aquí, al candidato (Menchaca) le debe dar asco acercarse a la gente”.

A partir de ahí, el senador con licencia trastabilló al hablar durante posteriores intervenciones, lo mismo tartamudeó que pronunció mal algunas palabras, hasta que finalmente perdió la sonrisa burlona para quedar anodino.

Alma Carolina Viggiano lució mucho más fluida que en la primera edición, reconocido hasta por Julio Ramón Menchaca, quien quiso hacerlo irónicamente, pero se quedó muy chato al ataque, pues ahora se exhibió a sí mismo.

El tema de controversia fue sobre unas vallas, la candidata de Va por Hidalgo dijo que no las ocupaba, que le gustaba estar con la gente, a lo que el contendiente aludido consideró que ella no las usaba porque no reunía masa.

En el contrataque, la candidata mostró una foto donde se ve a Menchaca cercado por unas vallas ante un número de simpatizantes que no las ameritaba y pronunció la frase ya citada que mermó al aspirante puntero.

Durante este segundo de tres debates se evidenció la falta de propuestas de Julio Ramón Menchaca, que en la analogía futbolera y en caso de que en verdad resulte vencedor, estaríamos ante esos casos de gana, pero no convence.

DUBITATIVO

El segundo debate organizado por el IEEH no resultó favorable para Menchaca, pues se mostró como algunos imaginamos desde hace meses, dubitativo. Sin embargo, sorprendió que se haya desplomado y esto no implica que tuviera que insultar o descalificar para salir avante, como hizo en el primer encuentro. El hecho preocupa, pues si efectivamente se convierte en el próximo gobernador de Hidalgo y si así será su conducción ante el cúmulo de problemas e intereses que le esperan, se vislumbra ya un mandatario que sufrirá desgaste prematuro.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo