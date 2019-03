El extraño caso del "Tecatito"Corona

Jesús Manuel Corona hizo pasar su primer enojó a Gerardo Martino por su ausencia en la convocatoria para los juegos contra Chile y Paraguay.

Pero no fue porque se haya lesionado, sino porque simplemente el Tata se enteró hasta ayer ya tarde que el Tecatito no podría venir, saliéndose completamente de las formas que se manejan de una Selección.

Pero no es la primera vez que Coronita se maneja de esta forma, desde el 2017 sus ausencias en el Tricolor han sido constantes y a veces sin explicación.

COPA CONFEDERACIONES

A mediados de 2017, días antes de que México viajara a la Copa Confederaciones de Rusia, Jesús Manuel se bajó, sin explicación alguna, hasta cerró sus redes sociales y dijo adiós. Eso metió en un problema a Juan Carlos Osorio, técnico nacional, quién tuvo que hacer cambios de última hora.

JUSTIFICABLE

Y en noviembre de ese mismo año, antes de un agitador los Bélgica y Polonia, se volvió a bajar ahí sí con justicación ya que su esposa tuvo complicaciones en el embarazo.

Ahora Jesús Manuel Corona no se presentó por lesión, lo que no es su falta, pero sí el avisar de últimos minutos, algo que no le gusta para nada al disciplinado Martino.