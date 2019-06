José Luis Higuera deja la dirección de Chivas tras cuatro años en el club

Hace casi dos meses el entonces vicepresidente Amaury Vergara, hoy nombrado presidente de Chivas, había prometido una revolución en la institución y a diario la afición le recordaba cuándo sería ésta. No hay hora que no llegue ni plazo que no se cumpla, y la revolución llegó, tras darle las gracias a José Luis Higuera como director general.

Así lo anunció el club en un comunicado de prensa, que ha desatado en redes sociales aplausos al nuevo presidente Amaury:

Jorge Vergara reapareció en redes sociales para informar que le 'cede' todo el poder a su hijo

"Se informa que después de 4 años en la familia Chivas, José Luis Higuera Barberi deja de ser Director General del Club Deportivo Guadalajara.

En Chivas valoramos su esfuerzo y entrega en este tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos".

Este es un golpe de autoridad, mediático que da Amaury en sus primeras horas como presidente de Chivas, que sin lugar a dudas le dará popularidad entre la afición.