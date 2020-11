La FIFA presenta a los nominados al Premio The Best

El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar, el español Sergio Ramos y el polaco Robert Lewandowski figuran en la lista de once candidatos publicados por la FIFA para optar al los premios The Best de 2020.

También figuran entre los nominados a mejor jugador el belga Kevin De Bruyne, el senegalés Sadio Mané, el francés Kylian Mbappé, el egipcio Mohamed Salah, el neerlandés Virgil van Dijk y el español Thiago Alcántara.

Por lo que al mejor portero se refiere, tampoco ha habido sorpresas y están todos los grandes con Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak y Marc-André ter Stegen.

Como candidatos a mejor entrenador han sido seleccionados Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui y Zinedine Zidane.

También se han seleccionado once goles como candidatos al Premio Puskas, entre ellos un tanto que marcó el francés André Pierre Gignac en un partido entre Tigres y Pumas, el uruguayo Luis Suárez con el FC Barcelona al Mallorca. El ganador del Premio FIFA Puskás será seleccionado por un jurado internacional compuesto por un panel leyendas de FIFA Legends y por los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

La votación pública estará activa hasta el 9 de diciembre de 2020 y la FIFA anunciará los tres finalistas en cada una de las categorías el 11 de diciembre de 2020.