Listos los horarios de la final del Guardianes 2020

during the game Leon vs Pumas UNAM, corresponding to Day 11 of the Torneo Apertura Guard1anes 2020 of the Liga BBVA MX, at Nou Camp Leon Stadium, on September 21, 2020.



durante el partido Leon vs Pumas UNAM, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura Guard1anes 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Nou Camp Leon, el 21 de Septiembre de 2020. | Mexsport