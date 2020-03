“Adquiérela antes de que te mate”: llega la playera del coronavirus tour

¿A quién no le gustan los diseños y el estilo que las playeras de bandas de rock o metal le dan a un look? Seguramente, si eres fanática de este estilo de música, tienes alguna en tu armario, y si no, con esta playera vas a querer tenerla desde ya. La playera del coronavirus o el covid-19 ya llegó y aquí te contamos todo sobre ella.

El coronavirus es un tema que le está dando la vuelta al mundo y a la redes sociales y, a pesar de que continúa preocupando a muchos, el ingenio y el humor latinoamericano no se ha visto afectado y en Colombia le han puesto frente de una manera divertida y totalmente única.

La tienda colombiana Verdensbilde (que significa “cosmovisión” en noruego) ha tomado la tendencia del death metal y la ha aterrizado en una divertida playera cuyo diseño ha dado la vuelta al mundo.

Se trata de una playera color negro con letras neón, con la palabra “coronavirus” en la parte frontal, en color verde y con una fuente muy peculiar. En la parte trasera podemos ver todas las fechas de la enfermiza “world tour 2020”, China como ciudad principal, Asia, Europa, Australia, Norte América, Medio Oriente y América Latina.

“Adquierela antes de que te mate” es el slogan con el que el diseñador colombiano que vende sus playeras a través de Facebook continúa enviando sus pedidos que llegan como locos de todo Colombia y países extranjeros que ya se enamoraron de este fabuloso diseño. Sin duda una manera muy divertida de ver al famoso virus.