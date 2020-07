Arrestan a mujer por cadáver hallado en techo de un McDonald's

La Policía de la Ciudad de Nueva York encontró el cuerpo de un hombre envuelto en una bolsa de plástico en el techo de un restaurante de McDonald’s, ubicado en el Bronx.

El cuerpo sin vida de Richard Hamlet fue encontrado en la azotea del inmueble en East 149th Street el pasado miércoles, después de recibir una llamada de un trabajador de mantenimiento.

Ahora la mujer Ayame Stamoulis, de 18 años de edad, fue arrestada y acusada por el asesinato. Las autoridades creen que Stamoulis y dos hombres más entraron al departamento de Hamlet para cometer un robo, pero se sorprendieron al verlo en casa y lo asesinaron.

De acuerdo con informes de NBC New York, las tres personas golpearon y obligaron a beber un líquido cáustico a Richard Hamlet. Lo ahogaron. Después envolvieron su cuerpo en plástico y lo arrojaron al techo del restaurante.

Teenager Charged With Murder After Body Found On Roof Of Bronx McDonald’s https://t.co/7R0YLYlSxg pic.twitter.com/zEqLEogwqS