Cascos para pollos y otras cosas extrañas que puedes comprar en línea en El Buen Fin

La décima edición de El Buen Fin está por iniciar (¡Al fin!). El Gobierno de México ha anunciado que en 2020, esta iniciativa de descuentos se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre, una jornada más larga que de costumbre, para reactivar la economía del país por las afectaciones que han tenido los comercios por la pandemia de covid-19.

Los compradores lo saben y las grandes empresas también: el comercio en línea es la apuesta de las empresas para enfrentar la temporada de vacas flacas que ha dejado la pandemia. Según la Asociación Mexicana de Ventas Online, desde abril y hasta junio de este año, el uso de aplicaciones para comprar creció 90% entre los usuarios de internet en el país. Y la cuarentena tiene a los compradores (al menos los que no están endeudados), cautivos. La llegada de El Buen Fin implica que diversos establecimientos están listos con ofertas, promociones y descuentos de todo tipo. Incluso los más extraños cuando se promocionan en redes sociales.

Además de ropa, electrodomésticos y artículos electrónicos, los portales y aplicaciones de ventas en línea hacen ofertas de cosas poco usuales (por decir lo menos), mientras que algunos publican cosas que casi nadie tendría en su lista de deseos para las fiestas de fin de año.

Según el ranking de portales de e-commerce en 2019, en México los sitios favoritos para realizar compras son Amazon, MercadoLibre y AliExpress. En la lista figuran supermercados (donde se compran cosas como sopas y pasta de dientes, las cosas usuales), además de tiendas nacionales e internacionales de todo tipo. La Procuraduría Federal del Consumidor, todas están reguladas por las reglas de comercio mexicano, excepto AliExpress, donde se muestran precios en dólares y no hay garantía de entrega al consumidor.

Hemos visitado algunos de estos portales para encontrar las ofertas con los artículos más inusuales. Los más avezados seguro conocen mejores ofertas que nosotros.

Un casco para pollo

Los artículos para mascotas que se ofrecen en portales de internet son tan variados como las personalidades de quienes los adquieren. Aunque lo más usual es buscar un suéter para perro para los días de frío, también puedes encontrar un casco para tu pollo o gallina. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que según las reseñas de los compradores, solo es apto para pollitos. De 39 pesos (casi dos dólares) ha bajado a 24 pesos (unos centavos menos para quedar en casi un dólar). Si tienes un gallo o una gallina, es probable que el casco no le quede.

Unas gafas para pollo

Si lo tuyo son las aves de corral, quizá te llame la atención comprarle unas gafas. Según las especificaciones de la página, este producto evita que otra ave le de un picotazo en los ojos o se haga daño mientras come. Puedes escoger varios colores dependiendo de la personalidad de tu ave. 15 milímetros de plástico a menos de un dólar cuando estaba a poco más de uno. ¿Una ganga? Solo el comprador puede decirlo.

Un bebedero para ardillas con forma de unicornio

Aunque las ardillas no son animales domésticos, quienes tienen un patio amplio o jardín, suelen recibir visitas frecuentes de estos pequeños roedores. Para ellos nada como un bebedero con forma de unicornio. Se puede rellenar con nueces o agua, dependiendo del gusto. Según los comentarios de los compradores, este aparato atrae a las ardillas (e incluso las hipnotiza). Ve preparando la cámara para subir una foto a Instagram o a TikTok.

Un paraguas con mango en forma de rifle

Si no te gustan las mascotas, siempre puedes comprar un accesorio tan útil como un paraguas. De los múltiples diseños que se ofertan, uno de los más llamativos es el que tiene un mango con forma de rifle. Aunque puede ser muy vistoso cuando lo portes cerrado por la calle, es (muy) probable que un agente de la policía te detenga si cree que andas armado.

Un pepinillo cantante

Para sorprender a tus amigos (o a tus hijos o padres), nada como un juguete con música. Este aparato tiene forma de pepinillo y posee además, varias programaciones. Los amantes de la ópera estarán encantados, ya que tiene varias arias entre su repertorio.

Una cobija con forma de tortilla

Es el sueño de casi cualquier mexicano (o de alguien -estadounidense). Dormir tan cómoda y cálidamente como un taco es posible con una manta redonda con forma de tortilla de harina. Aún no fabrican las de masa azul (para los más ortodoxos) o de harina de nixtamal de maíz blanco, pero por lo pronto, esta cobija pasó de 26 a 23 dólares (de 549 a 999 dólares, aproximadamente).

Un arete para expresar una grosería

Si algo saben los mexicanos es ser sutiles. Usan diminutivos y toda clase de recursos para darle la vuelta al asunto. Si ya no quieres ser (tan) sutil, y tienes oportunidad de usar tu lengua para algo que no sea hablar, este accesorio bucal puede ser el adecuado. Un dedo en medio en medio de tu lengua dice más que cualquier insulto. Quizá con la pandemia y usando cubrebocas ya no sea tan útil, pero siempre puedes sacarte una sefli. Para El Buen Fin ha pasado de cuatro a solo dos dólares. ¿Barato?