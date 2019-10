Cinco disfraces en pareja para Halloween

Caperucita y el lobo

Uno de los disfraces en pareja para Halloween que nunca pasa de moda es éste. Si tu novio y tú no se ponen de acuerdo, les recomendamos optar por este disfraz que es muy fácil de recrear y con un buen maquillaje estarán más que listos.

El equipo Rocket

¿Quién no veía Pokémon y se reía con los planes fallidos del equipo Rocket? Si a tu pareja y a ti les gusta este anime, no desaprovechen la oportunidad de disfrazarse de Jessie y James. Además, hacer este disfraz no es muy complicado y seguramente tienen todo lo necesario para recrearlo.