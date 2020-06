Comediante se queda sin habla y desmaya en público; dio positivo a coronavirus

Las historias que giran alrededor del mundo a causa del Covid-19 salen a flote y, en esta ocasión, fue la de un comediante que se desplomó en pleno escenario, luego se supo que dio positivo a coronavirus.

En Estados Unidos, el comediante D.L Hughley, quien se encargaba de amenizar a su público y sacarle la sonrisa, le dio un tremendo susto a mitad de su espectáculo en un club de Nashville, en Estados Unidos.

El humorista estaba elaborando su monólogo cuando necesitó un vaso de agua, después de empezar a hablar con cierta dificultad.

Un minuto después, Hughley se desmayó en el mismo escenario, aunque por suerte su representante pudo intervenir antes de que se diera un golpe; finalmente, quedó tendido en el suelo.

Ante la preocupación del público que no sabía qué sucedía, entraron dos personas más para asistirle y se lo llevaron del escenario para que fuera ingresado en el hospital más cercano.

Aunque el mánager aseguró en un primer momento que el cómico se había desvanecido a consecuencia de la fatiga, después se dio a conocer en un video que había dado positivo a coronavirus.

DL Hughley passed out during his stand-up show at Zanies Nashville tonight. Prayers up for him! pic.twitter.com/qoE1CzbqHf

— Brooks Golightly (@brooklynluv) June 20, 2020