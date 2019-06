Cómo arruinar tus vacaciones en 5 pasos

Todo el esfuerzo y gasto que invertiste para tus anheladas vacaciones pueden esfumarse en un instante cuando, nublado por la emoción y la euforia, pierdes la noción de la realidad y te dejas llevar por los excesos, sean los que sean. Así que, para no regresar frustrado de tu viaje, enlistamos una serie de acciones que podrían afectar tu salida y que es mejor que las tengas presentes para hacer valer tu descanso.

1. Abuso de comida

Los mexicanos tenemos un estómago a prueba de balas porque estamos acostumbrados a la comida grasosa, picosa y muy condimentada. Sin embargo, debes evitar abusar de ella, sobre todo en los buffets, ya que si te enfermas, arruinarías tu viaje porque solo te la pasarías en el baño o, en el peor de los casos, internado en un hospital por una indigestión o intoxicación, y no disfrutando de la vacación. Móderate a la hora de comer; disfruta pero no te atraques de comida.

2. Beber en exceso

No porque tu hotel sea todo incluido vas a beber hasta perder el conocimiento. Ingerir bebidas alcohólicas en exceso es otro motivo para echar a perder tus vacaciones, pues después de una buena borrachera, viene la cruda y perderás días tratando de recuperarte. Mientras todos están en la alberca, broncéandose o disfrutando de algún paseo, tú estarás en la habitación, encerrado, con dolor de cabeza y sin querer que te dé el sol. Bebe de forma prudente, toma mucha agua y así no desperdiciarás ningunos de tus días.

3. Asolearte sin protección

Por favor, no te expongas al sol de forma irresponsable. Hablo en primera persona porque recién me sucedió. A mitad de mi viaje se me ocurrió quedarme cual iguana bajo el sol y lo único que logré fue una quemazón en buena parte del cuerpo y una insolación. ¿Que si arruiné mi viaje? Sí, por abusar, el resto de los días me la pasé encerrado viendo tv y untándome sábila para hidratar y sanar mi piel, en la medida de lo posible, mi piel. Así que por favor, hazme caso y cuidate.

4. No darle servicio a tu auto

Pareciera una obviedad, pero hay quienes no se toman la molestia de llevar al servicio su automóvil antes de viajar en carretera. No hacerlo podría salirte más caro que tu propio viaje de n de semana; solo súmale: la grúa, el servicio y las horas perdidas de tus vacaciones son razones sucientes para arruinar tu salida y la de tu familia o amigos. No olvides revisar la llanta de refacción, porque muchas veces por tenerla guardada sin usar se designan.

5. Gastar como si no hubiera mañana

La mayoría ahorramos para después poder disfrutar de unas merecidas vacaciones. Así que si tanto trabajo nos cuesta ganar y ahorrar nuestro dinero, lo ideal es administrarlo y no abusar en los gastos innecesarios, como souvenirs que nadie agradece o recuerditos personales que después no sabrás dónde ponerlos. Lo ideal es que, desde antes de salir, tu viaje ya esté liquidado en su totalidad; me refiero a boletos de avión, alimentos y hospedaje. Ahora, si conseguiste una promoción como meses sin intereses, procura terminar de pagar antes de la fecha establecida, porque luego resulta que ya pasó un año y sigues pagando el viaje de 2018.