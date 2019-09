Con rezos, protestan contra iniciativa para despenalizar el aborto

San Raymundo Jalpan.- Grupos de católicos y evangélicos protestaron este día en el Congreso de Oaxaca contra la iniciativa de ley que busca despenalizar el aborto, propuesta por la diputada Laura Estrada Mauro, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura.

Un grupo de personas católicas, armados con una imagen de la Virgen de Guadalupe, cruces de madera de más de un metro de altura, rosarios, cartulinas y banderas mexicanas realizaron rezos afuera de las instalaciones del Poder Legislativo del Estado ubicadas en San Raymundo Jalpan, municipio conurbado a la capital del estado.

“Jesús salva y protege a los no nacidos… madre del creador salva y protege a los no nacidos… Padre nuestro para que Dios nos libre de la ley del aborto”, oraba el conjunto de feligreses católicos conformado por hombres, mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad.

El párroco de San Martín Mexicapam, Fidel Vásquez Ortiz, declaró que todo concebido tiene derecho a que se le reconozca como individuo y llamó a defender a los que no tienen voz y voto.

“No maten a los futuros ciudadanos. Salvemos vidas. No al aborto. Que no olviden los diputados que su misión es proteger a los mexicanos y el no nacido también es mexicano”, manifestó.