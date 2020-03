Coronavirus. El mundo se resguarda y espera llegada del pico de la epidemia

La perspectiva de llegar al pico de la pandemia en los próximos días suscitaba esperanza el lunes en los países de Europa más afectados por el coronavirus, como Italia y España, aunque tras el patógeno vendrá una profunda recesión, debido a las medidas de confinamiento que ya afectan casi a la mitad de la población del planeta.

El epicentro de la epidemia, que de China pasó a Europa, está trasladándose a Estados Unidos, donde este lunes llegó al puerto de Nueva York un inmenso buque hospital de mil camas, para dar un respiro a los congestionados hospitales de la ciudad, la más afectada por la COVID-19.

Con más de 36.000 muertos en el mundo, el macabro balance no para de crecer, en particular en Europa, donde Italia superó los 11.500 muertos, España los 7.340 (+812 en las últimas 24 horas) y Francia los 3.000 (+418).

Mientras las medidas de confinamiento se recrudecen para doblegar el crecimiento de la pandemia -España prohibió a partir de este lunes toda actividad no esencial-, las economías se resienten

El Fondo Monetario Internacional vaticinó el lunes una "profunda recesión" en 2020, vista "la ferocidad sorprendente" con la que el virus ha golpeado a Europa.

El comité de expertos que asesoran al gobierno de Angela Merkel, prevén una caída de entre el 2,8% y el 5,4% del crecimiento en Alemania.

Sin embargo, el optimismo de Wall Street dio nuevos bríos a los mercados europeos que después de operar rojo casi toda la jornada, cerraron en verde, contrariamente a Asia, mientras el petróleo caía a niveles de principios de siglo.

Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin, hablaron por teléfono del coronavirus pero sobre todo del derrumbe de los precios del crudo lastrado por la caída de la actividad pero sobre todo por la guerra entre Rusia y Arabia Saudí.

Mientras en países como Francia, Bélgica, Reino Unido u Holanda están en plena ascensión, en Italia y España, los países más tocados hasta ahora por la epidemia, se vislumbra una tenue luz al final del túnel.

Italia registró este lunes un aumento de contagios del 4%, el porcentaje más bajo desde el inicio de la pandemia, aunque registró 812 muertos en la últimas horas, 11.500 en total.

"En Lombardía (la región más afectada) se está registrando una disminución de casos y sobre todo bajó la presión en las emergencia y el pedido de ambulancias", dijo el asesor de salud de esta región Giulio Gallera.

Mientras tanto en Nueva York, epicentro de la epidemia en Estados Unidos, ciudadanos y autoridades se preparan para lo peor con 33.000 infectados y 776 muertos.

"Estamos a dos, tres, cuatro semanas (del pico de contagio) (...) Hace falta prepararse para el pico, tener material, porque ahí es cuando el sistema va a colapsar", advirtió el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a la cadena MSNBC.

Con más de 150.000 estadounidenses infectados de los más de 750.000 casos oficialmente reportados en el mundo, el presidente Donald Trump ha dejado de tomarse el coronavirus a la ligera.

Según su asesor sobre la pandemia, el doctor Anthony Fauci, el nuevo coronavirus podría provocar "entre 100.000 y 200.000" muertes en la primera potencia mundial, que ya registra 2.800.

Con más de 3.380 millones de personas instadas a quedarse en casa, lo cual representa un 43% de la población mundial, el confinamiento es difícil de cumplir en numerosos países, en especial en África y América Latina.

"Estamos dispuestos a respetar la cuarentena, pero ¿cómo la respetamos si diariamente tenemos que buscar agua tres y cuatro veces? No quiero salir de mi casa pero ¿cómo hacemos?" se pregunta la venezolana Eva, una jubilada de 62 años, que sale con mascarilla y guantes a buscar agua en Caracas, donde falta el suministro en muchas zonas.

Las medidas de confinamiento suscitan a veces incomprensión en África subsahariana, donde gran parte de la población vive con menos de dos dólares al día y depende de la economía alternativa para sobrevivir.

En Zimbabue, uno de los países más empobrecidos de África donde la policía patrullaba activamente en las calles de Harare para hacer respetar la orden de confinamiento, los habitantes se lamentan de la suspensión brutal de los transportes.

"Hubiéramos preferido pasar estas tres semanas en nuestro pueblo, donde no necesitamos comprar todo", dice Most Jawure, que espera un autobús que no viene. "No puedo alimentar a mi familia si no trabajo".