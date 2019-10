Corredora rarámuri protagoniza portada de Vogue México

María Lorena Ramírez, corredora rarámuri de la Sierra Tarahumara protagonizó una de las seis portadas de aniversario de la revista Vogue México y Latinoamérica. La corredora aparece en contra luz, luciendo su indumentaria tradicional y posada en unas rocas.

En entrevista, la corredora dijo: “Me gusta ser una mujer rarámuri me gusta tener esta cultura, estas tierras que estoy pisando, donde he crecido, es un lugar muy bello. (…) Me siento muy feliz de lo que tengo”.

A través de redes sociales, la revista Vogue compartió la fotografía y escribió: María Lorena Ramírez: la corredora tarahumara que ha conquistado diversas proezas atléticas en México y Europa con el uso de su indumentaria tradicional y huaraches”.

Las seis portadas de aniversario reúnen a mujeres líderes en su disciplina. Entre ellas se encuentra la bailarina Elisa Carrillo, la actriz Irene Azuela, la cocinera Abigail Mendoza, la chef Elena Reygadas, la restaurantera Gabriela Cámara, la maestra mezcalera Graciela Ángeles y la arquitecta Frida Escobedo.

Asimismo, Vogue México está realizando una campaña por Latinoamérica para enaltecer a las comunidades. En su perfil de Instagram podemos encontrar a Juana Burga, modelo peruana que posa junto a dos niñas con indumentaria tradicional.

También las Cholitas Escaladoras de Bolivia fueron parte de esta campaña, que busca enaltecer el poder femenino en Latinoamérica.