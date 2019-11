Cuatro "venenos" que comemos todos los días

Muchas especies vegetales desarrollaron diferentes sustancias para protegerse de los depredadores al no tener garras, colmillos u otras formas de escapar; sin embargo, resulta curioso que muchas de estas sustancias que crearon para no ser devoradas, se han vuelto en un atractivo para los seres humanos.

Así lo comenta Jonathan Silvertown, profesor de Ecología Evolutiva de la Universidad de Edimburgo, en su libro más reciente "Cenando con Darwin", reporta El País.

Aunque estas sustancias pueden ser consideradas como venenos para algunas de las especies depredadoras de las plantas (como insectos, nematodos, hongos y bacterias), en muchos casos no son peligrosos para el ser humano, por lo que han pasado a formar parte común de nuestra cocina, explica el investigador.

¿Cuáles son estos "venenos"?

Uno de los ejemplos más comunes en la cocina mexicana es la capsaicina, sustancia que producen los chiles para proteger sus semillas del hongo Fusarium y que es lo que da la sensación de "picante", al estimular los receptores TRP de nuestro organismo.

"Si alguna vez has tocado una parte sensible de tu anatomía después de manejar chiles, sabrás que no solo los nociceptores (un tipo de células nerviosas que sienten el dolor) en la boca están equipados con receptores TRPV1. Esta también es la razón por la que la comida con chiles muy picantes quema tanto cuando entra como cuando sale de tu cuerpo”, explica Silvertown.