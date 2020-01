Don Abel no vendía ningún hot dog en Querétaro y así lo ayudaron en redes

Un vendedor de hot dogs de la tercera edad de San Juan del Río, Querétaro, se hizo viral luego de que una vecina, de nombre Hiris Cruz, difundiera en redes sociales una imagen en las que se muestra el puesto del hombre totalmente vacío, lo que conmovió en redes sociales.

En la fotografía se observa al adulto mayor en una esquina de la Avenida Juárez, junto a su carrito de hot dogs, esperando la llegada de algún cliente.

En entrevista telefónica, Hiris relató que alrededor de las 7:30 de la noche del pasado 4 de enero ella venía de hacer el mandado con su mamá, y al estar en la parada del camión le llamó la atención Don Abel. Dijo que al acercarse a él vio semblante triste.

“Notaba que no vendía y me dio mucha tristeza, me acerqué a ayudarlo. Tenía cuatro salchichas con tocino, en vez de mayonesa contaba con crema y el pan se notaba que no era reciente, él me dijo que le cuesta mucho vender”.

Hiris le tomó una foto al vendedor y la subió a Facebook para ayudarlo con las ventas. Los resultados, se vieron de inmediato. “El viernes pasado fui al puesto, y había mucha gente y muchos reporteros locales, verdaderamente él (Don Abel) se notaba muy feliz. Muchos decían que Don Abel era el primero en vender hot dogs en la localidad”.

Hasta el momento, la publicación de la queretana cuenta con más de 2 mil 600 reacciones y ha sido compartida más de 4 mil veces.

Entre los comentarios, un trabajador de juegos inflables se ofreció a ayudar a Don Abel e incluso lanzó una convocatoria a todos los internautas para unirse a su causa. En cuanto a Hiris, ella afirmó que aunque no ha tenido la oportunidad de regresar, pero prometió: “pronto le iré por unos hot dogs”.