Esta es la raza de perro más cariñosa del mundo

Encontrar la mascota ideal no es algo sencillo, y menos cuando se tienen niños en casa, pues hay que ser conscientes de que lo primordial es el bienestar de todos los integrantes de la familia.

Cuando buscamos un perrito, generalmente pensamos en uno que “no sean agresivo”, pero hay que recordar que los lomitos no son violentos por sí solos, y que con educación o un buen entrenamiento, pueden llegar a ser los animalitos más cariñosos.

Existe una raza de perro en particular que ha sido considerada como la más cariñosa del mundo, y que se convierte en una excelente opción para aquellos que disfrutan de los saludos caninos más afectuosos. Pero deberás ser un poco paciente, ya que siempre estarán pendientes de ti, en un grado que casi roza la obsesión.

El perro más amoroso es el Crestado Chino. Tal vez su aspecto no es el más agradable a la vista, pero es de esas mascotas que te seguirán por toda la casa y que siempre te será leal. Pero debes tener cuidado, pues esta necesidad de compañía podría provocar que desarrolle problemas de ansiedad por separación. Si los dejas solos por mucho tiempo, también podrían volverse un poco destructivos, pues ellos son, literalmente, perros de compañía.

Otra de las cualidades de los Crestado Chino es su esperanza de vida, pues pueden vivir entre 13 y 18 años, así que si buscas un perro longevo, esta es la opción para ti.

Te dejamos algunos datos del Crestado Chino, considerado como el perro más amoroso del mundo…

¿De dónde es originario el Crestado Chino?

En realidad no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de esta peculiar raza, pero se cree que llegó a China gracias a los comerciantes.

Se utilizaba para controlar las plagas de ratas, así que eran llevados a los grandes navíos para evitar la infestación de estos roedores. En Europa y América se les comenzó a criar y de hecho, se dice que el actual Crestado Chino no procede de China, sino de Gran Bretaña.

Un perrito sin pelo

La mayoría de estos perros carecen de pelo en el cuerpo, pero sí lo tienen en la cabeza, en la parte inferior de las patas y la cola. El cuerpo del Crestado Chino sin pelo es de color gris-rosado y moteado.

¿Qué cuidados necesita el Crestado Chino?

Deben tener una buena higiene. Bastaría con un baño cada dos semanas o una vez al mes, pero lo ideal es consultarlo con el veterinario. Debido a que no tiene pelo, hay que tener cuidado y no exponerlo mucho al sol, ya que podría sufrir quemaduras.

Son bastante friolentos, así que no es extraño que tiemble al salir a la calle, así que puedes optar por ponerle un pequeño suéter.

Un buen perro para los niños

Hay perros que son muy cariñosos y dependientes de sus dueños que no se llevan bien con los niños, pero este no es el caso del crestado chino. Este animal disfruta de la convivencia con los más pequeños de la casa, aunque no es conveniente dejarlos solos, ya que es un animal delicado.