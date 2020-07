Graban acto racista de CEO contra familia asiática en California

Michael Lofthouse, el CEO de una empresa de tecnología de California, fue captado mientras insultaba a una familia de personas de origen asiático que se encontraban en el mismo restaurante que él.

“Dilo de nuevo, ¿ahora eres tímido?”, pregunta una mujer al comenzar a grabar los insultos del director de Solid8, quien se encontraba sentado solo en una de las mesas del restaurante Lucia de Bernardus Lodge and Spa, en Carmel Valley.

Lofthouse se resiste en un principio al ver que era filmado por la familia en la mesa que se encontraba frente a él pero luego sigue con los insultos racistas.



Tras hacerles una señal con el dedo medio, el CEO expresó “Trump is going to fuck you” y les gritó que se tenían que ir, en referencia a las políticas del presidente estadounidense para disminuir la migración.

“Son un pedazo de mierda asiática”, dijo Michael Lofthouse mientras se ponía su chamarra para irse del lugar.

Una mesera del restaurante intervino. Le dijo que no podía hablarle así a los otros comensales y le exigió que se fuera del establecimiento. Sin embargo, el empresario siguió con los insultos y cuestionó que se trataran de “invitados valiosos de Estados Unidos”.

“Eres un racista”, gritó Jordan Chan, la mujer que filmó el video y el CEO de Solid8 abandonó el lugar.



La familia asiática contó al medio local KOIN que ellos celebraban un cumpleaños cuando Lofthouse comenzó a gritar frases racistas, sin que ellos supieran la razón.

El empresario se disculpó por su comportamiento a través de un comunicado enviado a medios de comunicación. “Mi comportamiento en el video es terrible. Este fue claramente un momento en el que perdí el control e hice comentarios hirientes. Me gustaría disculparme con la familia Chan”, afirmó.