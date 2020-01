‘Hulk’ pakistaní busca novia de su peso y tamaño, ha rechazado a 300 mujeres

La mayoría de las veces cuando buscamos pareja, queremos alguien que sea a fin a nosotros con los mismos gustos, los mismos planes. Sin embargo, para el “Hulk” pakistaní también tiene que ver el peso y la estatura.

Arbab Khizer Hayat, de 27 años y residente del norte de Pakistán, es capaz de retener a un tractor o levantar a un coche solamente con sus manos. Mide 1.97 metros y pesa 444 kilogramos. Busca una novia porque sus padres quiere que se case.

“Mis padres quieren que me case. Quieren tener nietos, pero no he encontrado la pareja adecuada para mí”, comentó Arbab.