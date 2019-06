¡Insólito! Sacerdote 'fumiga' a fieles con agua bendita en plena misa

En una iglesia de Colombia, un sacerdote roció agua bendita con un fumigador pese a que desde la arquidiócesis es declarado que dicho liquido no debe de rociarse con ningún instrumento que no tenga contemplado la iglesia católica.

El sacerdote que recibirá un correctivo la próxima semana durante una reunión en la Arquidiócesis de Santa fe de Antioquia es, Juan Carlos Duque, párroco de la de la Iglesia San Pedro Apóstolde Sabanalarga.

El video del momento fue captado y se volvió viral en las redes sociales por lo que autoridades eclesiáticas anunciaron medidas contra el sacerdote.

En mi concepto a mí no me parece, pues realmente cada instumento tiene su uso, para lo que es, y una fumigadora es para fumigar precisamente y no para esparcir el agua bendita", expresó, Orlando Antonio Corrales García, arzobispo de Santa Fe de Antoiquia.

El Monseñor recalcó que la iglesia católica esparce el agua bendita con un recipiente que se llama caldereta.

Por si fuera poco el regaño que va recibir el sacerdote Juan Carlos, también le llamaran la atención porque realizó la eucaristía de pentecostés una semana antes de la fecha establecida.

Aqui te dejamos el vídeo