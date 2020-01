Intentó matar a pareja; ella lo besa y perdona en la corte y foto se hace viral

Brasil.- Una fotografía que se viralizó en las redes sociales, muestra un hecho sorprendente que dejó incrédulo al juez durante el proceso legal de un hombre que le disparó en la cabeza a su pareja y finalmente ella decidió perdonarlo con un beso y regresar con él.

El hecho ocurrió durante una audiencia en Ven Venâncio Aires en Brasil, cuando de pronto la mujer se paró y besó a su agresor y lo perdonó.

De acuerdo al portal de noticias Alegerte Tudo el joven Lisandro Rafael Posselt y Micheli Schlosser de 25 años vivían juntos bajo una relación sentimental.

Y en agosto del 2019 justo frente a una iglesia tuvieron una fuerte discusión y Rafael Posselt sacó una pistola y le disparó en cinco ocasiones y dos de ellos le impactaron en la cabeza.

El fiscal Pedro Rui da Fontoura Porto informó que la mujer por fortuna se recuperó del ataque y el agresor fue detenido y durante un proceso lo sentenciaron a siete años de prisión por el intento de homicidio.

No obstante, durante la sentencia la mujer de pronto se paró y pidió permiso para darle un beso a su agresor y luego de la señal de cariño le dijo que lo perdonaba y que tenía el deseo de volver con él.

Mientras se daban un beso todos los asistentes quedaron pasmados, la mayoría inconformes por la decisión de la chica, incluso el juez manifestó su sorpresa.

Ahora Posselt quedará libre incluso antes de esta situación no tenía antecedentes penales y eso también le ayudará a salir de prisión lo antes posibles.

La joven víctima explicó que el pleito entre su pareja comenzó porque ella vio un mensaje de otra chica en el celular de su pareja y lo amenazó.

Incluso Micheli dijo que Posselt es un buen hombre y la ha tratado bien y que incluso él podría ser la mejor pareja que ha tenido.

De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Fui una reina para él”, añadió.